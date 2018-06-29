«Все цвета Африки»: Жанна Мартиросян выбрала наряд на грани безвкусицы

Супруга известного комика Гарика Мартиросяна Жанна предстала перед поклонниками в летнем платье, чья смелая расцветка запросто была бы в пух и прах раскритикована на ком-нибудь другом. Однако знаменитость, чьи шутки не менее остры, чем у прославленных комиков, первой нанесла удар, с задором посмеявшись над собой.

О том что супруга известного комика и шоумена Гарика Мартиросяна Жанна обладает отличным чувством юмора и ни на йоту не уступает в остроумии своему мужу, отлично известно всем ее поклонникам. Более того, остроумная знаменитость без смущения отпускает шуточки в свой адрес, позволяя всем с задором посмеяться вместе с ней. А потому, выгуливая летнее «аляпистое» платье, чья буйная расцвета способна свести с ума неподготовленные к такому зрелищу глаза, Жанна в свойственной ей шутливой манере первой высказалась по поводу своего наряда.

«Я думаю, на этой фотографии я все-таки переборщила с фотошопом. Я это поняла, когда увидела на моем наряде вместо морды африканского носорога, который был на платье до фотошопа, лицо симпатичной девушки», — придумала на ходу Жанна, подтверждая свою славу отменной шутницы. Разумеется, после такого заявления критиковать платье не сумел никто. Публика призналась, что и в самом деле нашла забавным столь яркое и смелое платье, а шутка про носорога целиком и полностью расположила к себе даже самых строгих модных критиков. «Ярко, колоритно, и еще с юмором! Что еще надо?» «Да ещё умудрились из шляпы мексиканских фанатов сделать сумочку! Платье потрясное, все цвета Африки» «Вы попутаете пчел, и они помрут от смеха» «Потеряла сознание на пару секунд от убойного сочетания пестрого и еще пестрее» «Обожаю ваши шутки! А наряд — цыгане в городе»