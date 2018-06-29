Парадный туалет: Денис Shaker aka Bilalov

, Денис Shaker aka Bilalov, диджей, Я начал носить специфическую одежду ещё в детстве, потому что серьёзно занимался брейк-дансом. Тогда обязательна была такая стайловая тема: широкие джинсы, зауженные книзу, например, Levi’s, олимпийка Adidas, кепки-снэпбеки, платки на голову. Потихоньку меня стала больше захватывать музыка, в связи с этим менялся и стиль. Вещи уменьшились в объёме, стали темнее и аскетичней, без принтов, ушли из гардероба огромные кроссовки. И сейчас всё свелось к чистому минимализму: пришло понимание, что так гораздо проще составлять свой гардероб. Если футболки — то только чёрные, белые или серые. Практически не ношу рубашки и перестал носить джинсы. Выбираю только брюки и шорты. Джинсы для меня уже неудобны. Я работаю в таких местах, где не к месту будут какие-то суперпринты. Например, вечеринки Enjoy — мне кажется, что там в плане одежды подходит больше именно минималистичная история. Я вообще не фанат шмоток. Но, конечно, не вариант что-то покупать в масс-маркете в Калининграде, чтобы на следующий день все ходили в таких же куртках, как у тебя. Тут можно приобретать только что-то из базовой одежды. У меня не так много любимых фирм: например, Sisley, у них классные футболки, прикольный крой и хорошее качество. Ещё я подсел на Uniqlo — это суперодежда, недорогая, дышащая, удивительно, что её до сих пор нет у нас в городе. Я всегда покупаю вещи этой марки, когда встречаю её за границей. В Берлине прямо закупаюсь и миксую потом одежду друг с другом. Из обуви: если кроссовки, то Nike, Adidas. Сейчас ещё гоняю в Crocks или ношу топсайдеры Lacoste. Очень люблю сумки — обычно это рюкзаки. Им я уделяю намного больше внимания, чем одежде, и готов на них потратить больше денег, чем на всё основное. Коллекция не большая, но я все экземпляры очень люблю. Каждый — для своего случая: один — чтобы ехать на море, другой — на вечер, ещё один — поменьше размером — если не надо брать с собой много вещей.,

Очень люблю очки: например, бренда Harry Cooper. Я купил их здесь и поставил в них суперлинзы, которые защищают от всего. Мечтаю, чтобы у меня была целая коллекция, но пока не получилось. Я вообще не могу заказывать вещи в Интернете: ни одежду, ни пластинки. Мне надо обязательно вживую всё посмотреть, пощупать, всё самому проверить — это очень важно.

Честно говоря, вообще не слежу за модой: не подписан ни на какие страницы в Инстаграме, не смотрю актуальные подборки. Я просто в модной тусовке, вокруг много людей, которые хорошо выглядят, ты смотришь на них, и получается тоже одеваться стильно.

У меня довольно много табу в одежде: мне не нравятся майки, футболки без рукавов или с треугольным вырезом, ненавижу, когда летом носят длинные носки с сандалиями. Хотя на девушках видел однажды супервариант: высокие прозрачные гольфы с жемчужинами, которые были надеты с кроссовками — выглядело круто. Вообще мне нравится, когда девушки одеваются во французском стиле: носят береты, тельняшки. Сам никогда не надену слишком модную одежду, что-то позерское, дешёвые понты — это ужасно.

В моём гардеробе быстро всё меняется — год назад я бы не подумал, что стану одеваться, как сейчас. Куча моей одежды, которую я больше не ношу, лежит дома — там целый шкаф футболок с принтами, очень длинных и широких. Сейчас мне интересно выглядеть хорошо, лаконично и не более того.

Куда идём: Best of Russia — 2017 Что надеваем: Футболка Sisley, брюки Uniqlo, кофта Cheap Monday, кеды Nike, очки Harry Cooper

Балахон я купил в Калининграде — он такой нежный на ощупь, что я сразу решил, что он мне походит. Понял, что чёрного цвета у меня очень много, и купил такой. Футболка мне понравилась кроем, поэтому взял сразу несколько штук — буду менять. Брюки я приобрёл случайно: стоял в Берлине уже на кассе с кучей пакетов и заметил их в последний момент. Померил и взял сразу три штуки разных цветов. Теперь таскаю их всё время. Они супердыщащие, какие-то нереальные, комфортные.

Куда идём: Божья Коровия 2018: 10 лет фестивалю Что надеваем: Футболка и брюки Uniqlo, топсайдеры Lacoste

Это такой вечерний look. Верх: модная тема — полуфутболка с рукавом и брюки. Всё синего цвета — мне нравится, как эти вещи смотрятся вместе. Ну а эти брюки — просто мой личный «топ» по удобству и красоте.

Куда идём: Маркет «наВАЛом» Что надеваем: Джинсы Zara, футболка Sisley, обувь Crocks, рюкзак Lacoste

Джинсы купил очень давно, можно считать, что это винтаж. Это скорее клубная тема, редко хожу в таких сейчас. Кроксы — отличная обувь, дышащая, из невероятного материала. В мишленовских ресторанах поварам разрешают ходить только в такой обуви из-за её экологичности., Загляните в шкафчики других героев рубрики:

Танцующий диджей Greta Bowie;

Lifestyle-блоггер Натали Безрукова;

Визажист Алекандра Сикера;

Хайпбист Семён Матвеев;

Fashion-эксперт Алина Максимова;

Директор туроператора «Цвет», диджей Илья Пилецкий;

Модель Арина Тетюхина (Podium Studio);

Фотограф, модель и дизайнер Юлианна Кириллова;

Ведущий Алексей Дембицкий;

Владелица магазина бижутерии Настя Тибетова;

Организатор вечеринок Paradoxical Dancing, куратор Sound Around Fest БФ ГЦСИ Данил Акимов

Основательница бренда inthePines, дизайнер аксессуаров Аюна Чечина;