ASIA: 5 молодых японских дизайнеров, о которых обязательно нужно знать

UNDERCOVER

Немаловажный факт биографии основателя бренда Джуна Такахаши (Jun Takahashi) — его участие в кавер панк-группе «The Tokyo Sex Pistols» и любовь к музыке в целом. В своем блоге дизайнер часто делится любимыми записями и альбомами, среди которых преобладает суровый и беспощадный японский андерграунд. Его мужская и женская коллекции SS2017 были целиком посвящены искусству импровизации и джазу, вплоть до буквального изображения нот и черно-белых клавиш на одежде и аксессуарах. Кроме этого, будучи протеже Рэй Кавакубо, Джун Такахаши никогда не ограничивает себя одним направлением, следуя ее словам: «Неважно, авангард или уличный стиль — творчество есть творчество». Показанная в конце июня мужская коллекция как раз об этом: восемь разных «банд» вышли под собственными флагами и заявили о праве на существование и гиков, и хайпбистов, и готов со спортивными фанатами.

L. G. B. и If Six Was Nine

Джони Депп, Ленни Кравиц и Эрика Баду. Основатель Le Grande Bleu дизайнер Нобухико Сато (Nobuhiko Satoh) — достаточно загадочная фигура. Про него самого практически невозможно найти никакую информацию в интернете, коллекции его брендов не представлены на неделях моды, в его собственных магазинах строго запрещено фотографировать, а вещи не отдают на съемки журналам. При этом, их закупают лучшие мультибрендовые магазины мира. Обе марки объединяет похожая богемно-цыганская эстетика и качество используемых материалов: в основном это кожа, шерсть и кашемир, хлопок и расписанный вручную шелк. Названный в честь одноименной композиции Джимми Хендрикса бренд If Six Was Nine — это квинтессенция рок-н-рольного духа, воплощенного в шелковых рубашках с удлиненными рукавами, кожаных пиджаках, узких джинсах с анималистичными принтами и шляпах с павлиньими перьями. Дизайн отдельных предметов одежды был создан специально для главных фанатов марки, среди которых Стив Тайлер

NEEDLES

Тема заимствований из западной, в частности, американской культуры встречается в японском дизайне довольно часто и практически всегда это не прямое цитирование, а собственное прочтение. Кеизо Шимизу (Keizo Shimizu) перед тем как начать производство собственных вещей, открыл мультибрендовый магазин традиционных американских марок, таких как Ralph Laurent и New Balance. Позже, появилась его собственная отдельная линейка Needles, один из самых узнаваемых предметов одежды в которой — клетчатая рубашка, сшитая из нескольких разных по расцветке и рисунку. Одежда Кеизо — это как если бы очень модный американский ковбой решил переехать в Японию и, испытывая чувство ностальгии, решил в прямом смысле слова собрать свой стиль по частям.

SACAI

Основательница бренда Читосе Абе (Chitose Abe) получила опыт работы у классиков японского дизайна Рэй Кавакубо и Джуния Ватанабе (Comme des Garcons), а своим главным вдохновением называет Иссей Мияке (Issey Miyake). Возможно именно поэтому в ее дизайне легко найти традиционные для этих модных домов приемы: многослойность, пластичность, которая раскрывается в движении, и классические примеры деконструкции. Sakai во многом схож с бельгийским Dries Van Notten: тот же уникальный и узнаваемый выбор тканей, в которых легко читается ДНК бренда и забота о независимости модного дома, позволяющей дизайнеру оставаться верной себе.

MIHARAYASUHIRO

Миара Йасухиро основал собственный бренд в конце 1990-х годов и на тот момент это была только линия обуви. Одна из самых известных коллабораций дизайнера — с Puma, для которых он сделал кеды «собранные» из классических низких моделей и целиком меховых ботинок. Позже дизайнер выпустил коллекцию мужской одежды, которая, по его словам, придумывалась как дополнение к обуви. В его стиле также считывается любовь к американской классике (те самые клечатые рубашки) и идеям сюрреализма, которому свойственны утрирование деталей и сочетание несочетаемого.