Ева Грин в темно-зеленом платье Alexandre Vauthier и туфлях Jimmy Choo на вечере Bvlgari

Ева Грин не перестает восхищать модную общественность своими идеально продуманными выходами, которые вот уже много лет продумывает для звезды Ники Йейтс — один из самых влиятельных профи Голливуда. Вчера в Риме Ева блистала на вечеринке Bvlgari в темно-зеленом бархатном платье Alexandre Vauthier, которое было дополнено черными минималлистичными босоножками Jimmy Choo. Главным аксессуаром стало ожерелье Bvlgari из белого золота с изумрудами и бриллиантами, придавшее образу Евы роскошной статности.

Особого внимания заслужил макияж звезды, как всегда продуманный до мелочей визажистом Лисой Элдридж. Скульптурность лица актрисы с безупречным светлым тоном подчеркнул легкий хайлайтер и нежно-розовые румяна, а благодаря помаде Lancome в оттенке фуксия образ получился свежим и ярким. Что касается укладки, то стилист Кен О'Рурк убрал волосы звезды в косой пробор и придал им объем с помощью средств Charles Worthington.