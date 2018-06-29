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Вика Газинская, Мари Коберидзе и Маруся Зыкова на вечеринке Beats by DrDre
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Вика Газинская, Мари Коберидзе и Маруся Зыкова на вечеринке Beats by DrDre 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вчера в столичном арт-центре «Ветошный» прошла вечеринка Beats by DrDre, приуроченная к запуску лимитированной коллекции Decade, выпущенной к 10-летию бренда. В коллекцию вошли последние модели беспроводных наушников, а также модель в черно-красной гамме с узнаваемым во всем мире логотипом Beats by Dr.Dre. Вечеринка закончилась выступлениями Андерсона Пака и группы The Free Nationals, исполнивших свои лучшие треки. Познакомиться с новинкой бренда пришли Мари Коберидзе, Вика Газинская, Мария Ивакова, Маруся Зыкова и другие.
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