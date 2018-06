Вика Газинская, Мари Коберидзе и Маруся Зыкова на вечеринке Beats by DrDre 

Вчера в столичном арт-центре «Ветошный» прошла вечеринка Beats by DrDre, приуроченная к запуску лимитированной коллекции Decade, выпущенной к 10-летию бренда. В коллекцию вошли последние модели беспроводных наушников, а также модель в черно-красной гамме с узнаваемым во всем мире логотипом Beats by Dr.Dre. Вечеринка закончилась выступлениями Андерсона Пака и группы The Free Nationals, исполнивших свои лучшие треки. Познакомиться с новинкой бренда пришли Мари Коберидзе Маруся Зыкова и другие.