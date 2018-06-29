Isabel Marant представили круизную коллекцию Resort 2019

Спустя пару дней после завершения Недели мужской моды в Париже французский бренд представил лукбук новой круизной коллекции Resort 2019. В очередном сезоне Изабель Маран, основательница и креативный директор Isabel Marant, продолжила развивать тему функциональной повседневной одежды, носить которую можно практически в любое время года.

Синтезировав подиумные тренды и требования практичных француженок, дизайнера разработала коллекцию, вобравшую в себя популярную сегодня тему американы и самые узнаваемые элементы стиля 1980-х. За первую составляющую в круизной линейке отвечают замшевые ковбойские куртки с бахромой, рубашки в клетку, ботильоны — «казаки», вельветовые юбки и куртки; за вторую — платья, свитера и блузы с объемными рукавами, топы на одно плечо и джинсы «варенки» на высокой талии.