COS в России, плетки от Рианны и шляпка-мочалка: что обсуждали в моде на этой неделе

Все замерли в ожидании грандиозного события: уже в это воскресенье стартует Неделя высокой моды в Париже. Но и на этой неделе пользователям сети было что обсудить. В нашем пятничном дайджесте мы собрали самые интересные новости! 1. COS приходит в РоссиюПожалуй, главной новостью для российских модников на это неделе стало сообщение о долгожданном открытии COS в России. Информацию уже подтвердили представители бренда, так что на этот раз тревога не ложная. Напомним, шведский ретейлер H&M уже неоднократно пытался вывести свой премиальный бренд на российский рынок, но запуск каждый раз откладывался, так как компания не находила подходящих помещений. Флагманский магазин должен открыться в Москве, в ТЦ «Афимолл», до конца 2018 года. Точная дата открытия пока неизвестна. Бренд COS был создан в 2007 году, с тех у марки открылись магазины в 34 странах. В коллекциях COS преобладают минималистичные и функциональные вещи средний чек в европейских магазинах бренда составляет 100-150 евро.

Розовое платье из новой колекции COS, 69 евро

2. Рианна выпускает хлесткую новинку Рианна расширила свою коллекцию нижнего белья Savage x Fenty. Теперь для покупки доступна и линейка аксессуаров. На сайте появились меховые наручники, подвязки, плетки, уплотненные маски для сна, а также кружевные повязки на глаза. Все аксессуары выполнены в нежно-лиловом, черном и желтом цветах. Цены, к радости шопоголиков, вполне демократичные. Ну что же, Рианна желает нам интересных выходных!

Плетка Savage Xccessorie, 1808 рублей 3. Раф Симонс и adidas предлагают переобутся к Дню независимости США Раф Симонс и adidas, похоже, сняли все вопросы о том, в чем отпраздновать День независимости США. 28 июня в продажу поступили кроссовки Ozweego Replicant из коллаборации двух брендов в новой расцветке. К обновленной модели в стиле деконструктивизма добавили элементы в цветах национального флага: синюю вставку и красную подошву. У модников еще есть время обновить гардероб — День независимости отмечается в США 4 июля. Впрочем, с покупкой стоит поторопиться — кроссовки поступят в продажу только в 50 магазинов.

Кроссовки adidas by Raf Simons 4. Новые эпизоды фильма про историю Дома Chanel Бренд Chanel выложил новые эпизоды своего видеопроекта Inside Chanel. В серии коротких роликов, сделанных в стилистике кинохроники и немого кино, французский модный Дом знакомит зрителей с историей бренда, его развитием и, конечно, с личностью Габриэль Шанель. В новой главе, опубликованной на этой неделе, поклонники марки могут перенестись в 1915 год, в солнечный Биарриц, куда, спасаясь от Певрой мировой войны, стекались состоятельные женщины из высшего французского общества. Год оказался судьбоносным для Шанель. Вдохновленная духом свободы в этом райском уголке, которого почти не коснулись тяготы военного времени, именно здесь она решила открыть свой первый Дом моды.

Кадр из Inside Chanel

5. Британская пенсионерка Лилиан Смит из небольшого английского городка Престон преподала настоящий урок моды и явно задала новый тренд в головных уборах. Креативности Смит могут позавидовать и аристократки, которые продемонстрировали на Royal Ascot самые безумные фасоны шляпок. Собираясь в качестве гостьи на свадьбу, британка тоже перемерила множество головных уборов, но так и не нашла подходящего. Я не смогла найти шляпку в цвете, который мне нравился, — объяснила Смит.

Но это не остановило модницу — вместо шляпки она надела … мочалку! Именно она полностью соответствовала представлению Лилиан об идеальном цвете и форме головного убора. Модный лайфхак разошелся по интернету — пользователи похвалили находчивость британки. Я хочу быть соседкой этой женщиной. Я хочу, чтобы она приходила и делилась со мной всеми своими советами! Ну что ж, теперь фразу «Что это за мочалка у тебя на голове?» можно воспринимать как комплимент!