6 классных идей, как подбирать серьги к головным уборам

Помните, как мама в детстве кричала вам перед прогулкой: «Панамку не забудь!»? Мы сегодня тоже побудем немножко мамочками и занудами и напомним вам, что солнце может быть опасным для здоровья, если принимать его в больших дозах, в полдень, да еще и без головного убора. Так что если еще до наступления жары вы не приобрели себе шляпу, панамку, кепку или бейсболку, то самое время изучить ассортимент и подобрать себе защиту от солнца. А чтобы лицо не оставалось в тени, настоятельно рекомендуем вам широкую улыбку и пару эффектных сережек.

Бейсболка из бархата + серьги с хризолитами

Мы для себя решили, что если уж бейсболки, то только из бархата и ну очень сексуальных оттенков. Малиновый розовый смело можно относить как раз к таким. Что касается стилизации, здесь мы вспомнили Рианну и камни советуем вам выбрать покрупнее, а помаду для губ — поярче.

Серьги «Ювелирные традиции», розовое золото, хризолиты (заказать); бейсболка из бархата Mango (599 руб. по скидке)

Соломенная кепка + серьги с муранским стеклом

Да здравствуют отпускная романтика, игривое притворство и сотня одинаковых селфи на фоне заката. В качестве экипировки мы отложим себе вот такой головной убор в морском стиле и необычные серьги с муранским стеклом.

Соломенная кепка Pull and Bear (1 799 руб.); серьги SL, муранское стекло (заказать)

Шляпа-федора + золотые серьги с бриллиантами

Когда классика встречается с классикой, не требуется ничего добавлять. Трудно придумать себе летний образ, который не украсит своим присутствием эта благородная парочка — шляпа-федора с черной лентой и серьги с бриллиантами.

Серьги SL, розовое золото, бриллианты (заказать); шляпа-федора Stradivarius (1 199 руб.)

Плетеная кепка с козырьком + серебряные серьги с перламутром

Пожалуй, более роскошный оттенок синего на лето даже и придумать сложно: нежный и пастельный, как будто утреннее летнее небо. Продолжим лирическую мелодию и в украшениях — на их месте будут серьги с перламутром цвета облаков.

Серьги SL, серебро, перламутр (заказать); плетеная кепка с козырьком Eugenia Kim (£111 по скидке)

Кожаный берет + золотые серьги с фианитами и гранатами

Прошлогодний показ Christian Dior возвел кожаные беретки в разряд культовых. Думаете, некогда остромодную тенденцию можно уже считать отжившей? А что, если мы предложим вам в пару к такому берету роскошные серьги с гранатами, соблазнительные кошачьи стрелки и вишневую помаду?

Серьги Maskom, розовое золото, гранаты, фианиты (заказать); кожаный берет Asos (1 290 руб.)

Плетеная панама + серебряные серьги с янтарем

Пусть среди элегантных летних головных уборов будет один «синий чулок», а точнее смешная плетеная панамка из рафии в оттенках индийских специй, специально для тех, кто летом не боится одеваться с юмором и пополнять свою коллекцию находок нетривиальными аксессуарами.

Серьги SL, серебро, янтарь (заказать); плетеная панама Zara (999 руб. по скидке)

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