Bvlgari выпустил ювелирную коллекцию в честь Энди Уорхола 

В Риме прошла презентация новой коллекции Bvlgari «Wild Pop» с оммажем Энди Уорхолу , поп-арту и 1980-м. Креативный директор итальянского бренда Лючия Сильвестри специально ездила в нью-йоркский фонд художника The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, чтобы найти его связь с ювелирным искусством. В результате исследования и по-настоящему кутюрной работы получились украшения «Play it again», вдохновленные виниловыми пластинками и проигрывателями, «Happy Leaf» с бриллиантовым четырехлистником и «Magnificent Green Ruffles» с эксклюзивными колумбийскими изумрудами.