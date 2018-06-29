Bvlgari выпустил ювелирную коллекцию в честь Энди Уорхола 

В Риме прошла презентация новой коллекции Bvlgari «Wild Pop» с оммажем Энди Уорхолу, поп-арту и 1980-м. Креативный директор итальянского бренда Лючия Сильвестри специально ездила в нью-йоркский фонд художника The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, чтобы найти его связь с ювелирным искусством. В результате исследования и по-настоящему кутюрной работы получились украшения «Play it again», вдохновленные виниловыми пластинками и проигрывателями, «Happy Leaf» с бриллиантовым четырехлистником и «Magnificent Green Ruffles» с эксклюзивными колумбийскими изумрудами.
Лукбук снимали прямо на гостьях презентации: Белле Хадид, Лили Олдридж, Еве Грин, Жасмин Сандерс, Ньевес Альварез, Анне Кливленд и племянницы принессы Дианы Китти Спенсер, которая недавно присоединилась к пулу амбассадоров итальянской марки. К релизу Bvlgari также выпустил 20-секундное видео, где раскрашивает Рим в любимые кислотные оттенки Энди Уорхола.