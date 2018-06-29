Ещё
Bvlgari выпустил ювелирную коллекцию в честь Энди Уорхола
Далее:
Читайте также:
Ещё

Bvlgari выпустил ювелирную коллекцию в честь Энди Уорхола 

Собака.ru 37 минут назад
Фото: Собака.ru
В Риме прошла презентация новой коллекции Bvlgari «Wild Pop» с оммажем Энди Уорхолу, поп-арту и 1980-м. Креативный директор итальянского бренда Лючия Сильвестри специально ездила в нью-йоркский фонд художника The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, чтобы найти его связь с ювелирным искусством. В результате исследования и по-настоящему кутюрной работы получились украшения «Play it again», вдохновленные виниловыми пластинками и проигрывателями, «Happy Leaf» с бриллиантовым четырехлистником и «Magnificent Green Ruffles» с эксклюзивными колумбийскими изумрудами.
Лукбук снимали прямо на гостьях презентации: Белле Хадид, Лили Олдридж, Еве Грин, Жасмин Сандерс, Ньевес Альварез, Анне Кливленд и племянницы принессы Дианы Китти Спенсер, которая недавно присоединилась к пулу амбассадоров итальянской марки. К релизу Bvlgari также выпустил 20-секундное видео, где раскрашивает Рим в любимые кислотные оттенки Энди Уорхола.
Собака.ru: последние новости
Dior выпустил коллекцию бьюти-средств, которыми визажисты работают на показах Гид: 23 магазина с летними распродажами Новая коллекция 404 NOT FOUND: фильм «Москва слезам не верит» и стиль 70-х
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем китайцы покупают жен-рабынь22
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу16
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан30
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение