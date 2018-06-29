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Меган Маркл пренебрегла услугами мужчин
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Меган Маркл пренебрегла услугами мужчин 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Ни одно платье Меган Маркл после ее свадьбы с принцем Гарри не было изготовлено дизайнером-мужчиной. Об этом сообщает Independent.
Герцогиня Сассекская — феминистка и защитница равноправия полов. На все официальные мероприятия она приходит в нарядах, сшитых исключительно женщинами.
На свадебной церемонии на ней было белое минималистичное платье модного дома Givenchy, автором которого была дизайнер Клэр Уэйт Келлер. Вечером в тот же день Маркл появилась на приеме в платье с американской проймой, которое сделала Стелла Маккартни — основатель одноименного бренда Stella Mccartney.
В день рождения принца Уэльского Маркл надела бежевое платье Flavia Dress бренда Goat, глава которого — модельер Джейн Льюис.
На параде Trooping of the Colour (Церемония выноса знамени) герцогиня Сассекская появилась в розовом платье с вырезом-лодочкой марки Carolina Herrera.
Во время совместной поездки в графство Чешир с королевой Елизаветой II, где проводилась церемония открытия моста Mersey Gateway Bridge, на принцессе снова было платье Givenchy. Платье-рубашку этого же бренда Маркл надела на королевские скачки в Аскоте 19 июня.
Наконец, на вручение премии Queen's Young Leader Awards жена принца Гарри пришла в нежно-розовом костюме модного дома Prada, которым руководит модельер Миучча Прада.
В июне поклонники Меган Маркл заметили, что герцогиня Сассекская начала копировать внешность герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. На вручение награды Queen's Young Leaders Awards в Букингемском дворце Маркл пришла с нетипичной для нее укладкой. До свадьбы с принцем Гарри ее любимой прической был небрежный пучок, однако теперь принцесса появляется на публике с элегантными локонами как у Кейт Миддлтон.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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