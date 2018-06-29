Какие тайны хранят девичьи сарафаны и сколько на них должно быть складок: «Сказ о сарафане» открыл «Женские ремесла»

Это самая многочисленная номинация по числу участников Международного фестиваля «Город ремесел». Она объединяет несколько направлений: кружевоплетение, кукольное и лоскутное мастерство, авторская одежда и другие. На эту номинацию зарегистрировались 154 мастера из разных уголков страны и зарубежных стран. Открылась номинация театрализованным действием «Сказ о сарафане».

За полчаса в игровой форме актеры показали зрителям, как одевались жители в русских селеньях, как шили наряды, о чем они могли рассказать окружающим. Так, на подоле женского и девичьего сарафанов должно было быть не меньше 20 складок — чем шире подол, тем легче его забросить на руку и таким образом приоткрыть нижний край вышитой рубашки. Таким образом, женщины и девушки демонстрировали окружающим богатство семьи.

Еще по сарафану можно было понять, насколько большая семья у девушки: на подоле у младших столько оборок, сколько старших сестер в семье. Подготовили спектакль актеры из театра русского костюма «Берегиня» из города Красавино. Все свои сюжеты его участники строят исключительно на народных традициях.

«Наш руководитель театра — Аннушка Николаевна, материал собирает, что интересного найдет, то в строчку записывает, в столбике выкладывает. И получается красота немыслимая. А потом картинку делаем, подбираем костюмы интересные. Ищем материал по книгам, да у старших жителей спрашиваем, у бабушек и дедушек», — так с использованием старинного говора поясняют работу своего театра его руководители Светлана Кобыльникова и Анна Сюткина.

География участников номинации «Женские ремесла» — от Ярославля до Челябинска. Есть и зарубежные мастерицы из Армении. Оценивают работы эксперты народных промыслов из Вологды и других городов.

«В 21 веке очень важно найти механизм преемственности, механизм традиции, сейчас никого не удивишь информацией. Мы почти все можем объяснить человеку, но не всегда понять. И вот для того, чтобы не объяснять, а понимать окружающий мир и существуют традиции и преемственность», — подчеркнул председатель жюри номинации «Женские ремесла», ведущий научный сотрудник российского этнографического музея Санкт-Петербурга Олег Лысенко

Продолжил праздничную программу показ мод. На сцену одни за другими поднимались девушки в авторских нарядах, выполненных в народных традициях: кружевная коллекция, лоскутные платья, оренбургские платки. Единственный среди авторов-женщин — мужчина-ювелир из Армении.

Артак Тадевосян представил коллекцию своих ювелирных украшений, сделанных из гильз.

А вот дизайнер Ольга Демидова из Орла привезла сразу две коллекции, выполненные из войлока: «Цвет неба» и «Шорох травы». Ольга поясняет: из войлока можно делать не только валенки. Из него получаются легкие и воздушные платья, которые очень хорошо носить летом в жару.

«Моя коллекция «Цвет неба» выполнена из нановойлока, это когда к войлоку из шерсти овец, добавляют шелковые нити. Одежда легкая, бесшовная и летом в ней будет себя прекрасно чувствовать любая женщина. Нити уже крашенные, скрученные. Их надо рвать, смачивать и с помощью воды мыла и рук производить такие изделия. Я, можно сказать, рисую войлоком по войлоку», — рассказала автор дизайнерской одежды из г. Орел Ольга Демидова.

После открытия в Кремлевском саду начались мастер-классы. Гости фестиваля могли пройти по всем шатрам и посмотреть, как готовятся рукоделия мастериц.

Напомним, фестиваль «Город ремесел» продлится три дня с 29 июня по 1 июля. Он собрал более 600 мастеров из 41 региона России и 5 зарубежных стран. Это участники конкурной программы и ремесленной ярмарки. Вологжан и гостей города ждут шоу, мастер-классы, дефиле, конкурсы и игры, масштабная торговля. Также Вологда принимает VIII Русские Ганзейские дни и отмечается 871-й День рождения. Генеральный партнер праздничных событий — компания «Макси».