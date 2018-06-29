Новинки от Рианны: чем мы будем краситься этим летом?

Пигментированная палитра теней, жидкая подводка для глаз, праймер для век и две кисти — какое средство вам обязательно нужно попробовать?

Новая коллекция Moroccan Spice от Fenty Beauty переносит нас на загадочные восточные улочки и знойные пляжи.

Задумываться о долгих сборах косметички в отпуск не придется — в коллекцию вошли все средства, которые могут вас понадобиться: стойкая подводка, праймер для век, универсальная палитра теней, оттенки которой поражают воображение даже искушенных бьютиголиков и две кисти для макияжа.

Официальный релиз коллекции состоится 6 июля (в этот же день средства поступят в продажу), но певица уже поделилась информацией о новинках в Instagram-аккаунте бренда.

«Если вам нужна только одна палитра для макияжа «здесь и сейчас» — это она», — рассказывает Рианна о палетке теней.

В нее вошли 16 оттенков с мягкой текстурой и бархатистым финишем — от мерцающих нюдовых теней до насыщенных матовых (коричневых, сливовых и даже красных) с оттенками-сюрпризами (серыми и серебристыми цветами).

Праймер из новой линейки придаст оттенкам насыщенность, а текстуре — стойкость. Бьютихак от Рианны : дайте средству несколько минут «усесться» на веке — и тени не скатаются до конца дня даже в жару. У праймера легкий матовый оттенок — носить его на веке можно и соло (если нет времени и желания делать полноценный макияж в отпуске).

Лайнер из линейки Moroccan Spice придаст взгляду выразительность и добавит акцент даже в самый простой макияж.

У средства водойстойкая гелевая формула и гибкий наконечник из войлока — сделать ровную стрелку сможет даже новичок. Толщину линии можно варьировать — певица говорит, что с новым лайнером одинаково хорошо получаются как тонкие, так и широкие «кошачьи» стрелки.