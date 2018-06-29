Превращаем простой летний шарф в дизайнерский: 10 мастер-классов

1. Украшаем шарф принтом: мастер-класс

Фото: bywilma.com Этот способ прост, но результат получается действительно эффектным. Вы можете использовать краску одного или нескольких цветов, выбрать оттенок, немного отличающийся по цвету от цвета ткани шарфа или контрастный.

Вам потребуется:

— тонкий шарф;

— большой ластик;

— макетный нож;

— кусочек дерева или другого материала для штампа;

— супер-клей;

— краска для ткани;

— кисть;

— ёмкость для краски.

1. Из ластика макетным ножом вырежьте элемент паттерна, которым вы будете украшать шарф. Приклейте его на кусочек дерева, чтобы было удобно держать.

Фото: bywilma.com 2. Поместите немного краски в ёмкость и кистью нанесите её на штамп.

Фото: bywilma.com 3. Начните заполнять ткань шарфа рисунком, ставя отпечатки штампом. Обновляйте краску на штампе. Продолжайте, пока не весь нужный участок не будет заполнен принтом.

Фото: bywilma.com 4. Высушите краску. Если того требует инструкция, закрепите её утюгом. Готово.

2. Украшаем шарф бахромой: мастер-класс

Фото: tearosehome.blogspot.com Вы можете добавить бахрому к готовому льняному или хлопчатобумажному шарфу или сделать новый шарф из отреза ткани. Лучше всего этот способ подходит для тонких неплотных тканей с достаточно рыхлым плетением.

Вам потребуется:

— шарф или отрез ткани;

— ножницы;

— большая игла.

1. По коротким сторонам шарфа отрежьте обработанные края. Если вы шьёте шарф из отреза ткани, вам нужно обработать длинные стороны, а короткие оставить.

Фото: tearosehome.blogspot.com 2. Помогая себе длинной иглой, вытащите нити из ткани шарфа.

Фото: tearosehome.blogspot.com 3. Оставшиеся свободными нити разделите на примерно равные «пучки» и скатайте их руками в бахрому.

Фото: tearosehome.blogspot.com 3. Украшаем шарф оборкой с фестонами: мастер-класс

Фото: tearosehome.blogspot.com Простой трикотажный шарф или отрез такой же ткани легко можно превратить в интересный аксессуар.

Вам потребуется:

— широкий трикотажный шарф или отрез такой ткани;

— ножницы;

— булавки;

— швейная машина и нитки.

1. Отрежьте обработанные края шарфа. От ткани шарфа отрежьте несколько узких полос для будущих оборок.

Фото: tearosehome.blogspot.com 2. Вырежьте на полосках фестоны. По ровной стороне каждой оборки проложите строчку и немного присборьте оборки.

Фото: tearosehome.blogspot.com 3. Приколите присборенные оборки к шарфу.

Фото: tearosehome.blogspot.com 4. Пристрочите оборки к шарфу на машинке «зигзагом». Готово!

4. Шарф с текстом: мастер-класс

Фото: collegefashion.net Текст на этом шарфе играет сразу две роли: во-первых, он выступает в качестве принта, делая однотонную ткань более интересной, а во-вторых, несёт смысловую нагрузку. Вы можете, например, написать на ткани отрывок из любимой книги, важную для вас цитату или стихотворение, которое вам нравится — обернуться в такой шарф будет особенно приятно.

Вам потребуется:

— шарф;

— утюг;

— карандаш и линейка;

— перманентный маркер для ткани.

1. Перед работой выстирайте, высушите и отутюжьте шарф — так вам будет проще наносить на него надписи.

2. Чтобы писать было проще, можно расчертить на ткани полоски. Перенесите на ткань нужный вам текст.

3. Если того требует инструкция, закрепите надпись, нанесённую маркером, утюгом.

Фото: collegefashion.net 5. Делаем из простого тонкого шарфа шарф-жабо: мастер-класс

Фото: abeautifulmess.com Вы можете сделать шарф-жабо из тонкого, например, шифоного шарфа или отреза подобной ткани.

Вам потребуется:

Фото: abeautifulmess.com — тонкий шарф или отрез ткани;

— ножницы;

— толстые нитки в цвет шарфа (например, мулине) и иголка.

1. Определите две линии, по которым вы будете присборивать ткань. У края шарфа хорошо закрепите нить.

2. Прошейте шарф вдоль по одной из линий. Присборьте ткань.

3. Повторите по второй линии присборивания.

4. Проверьте, чтобы обе нитки были одинаковой длины и закрепите их.

Фото: abeautifulmess.com 6. Превращаем шарф в снуд и декорируем его тесьмой с помпонами: мастер-класс

Фото: purlsoho.com Вы можете декорировать такой тесьмой простой льняной или хлопковый шарф, а затем, по желанию, превратить его в снуд, сшив концы. Также вы можете воспользоваться отрезом подходящей ткани и сшить снуд «с нуля». Во втором случае выбирайте двустороннюю ткань, которая хорошо выглядит и с лицевой, и с изнаночной сторон.

Вам потребуется:

— шарф или подходящий отрез ткани;

— тесьма с помпонами;

— булавки;

— ножницы;

— швейная машина и нитки;

— утюг.

1. Главная «фишка» этого декора — в том, что тесьма спрятана, и видны только сами помпончики. Чтобы так вшить тесьму, сначала заверните и заутюжьте складку ткани по длинным сторонам шарфа, как показано на фото.

Фото: purlsoho.com 2. Теперь расположите тесьму вдоль складки.

Фото: purlsoho.com 3. Теперь заверните складку так, чтобы скрыть тесьму, и заколите булавками.

Фото: purlsoho.com 4. Пристрочите тесьму.

Фото: purlsoho.com 5. Край складки отстрочите.

Фото: purlsoho.com 6. Повторите с другой стороны.

Фото: purlsoho.com 7. Сложите снуд пополам, сшейте и отстрочите швы. Готово!

Фото: purlsoho.com 7. Шарф с объёмным декором: мастер-класс

Фото: pretty-ditty.blogspot.com Простой в изготовлении декор превращает обычный шарф в дизайнерский аксессуар! Лучше всего такой переделкой украсить широкий шарф из тонкой ткани.

Вам потребуется:

Фото: pretty-ditty.blogspot.com — широкий шарф из тонкой ткани;

— мулине в цвет ткани шарфа;

— иголка;

— маленькие синтепоновые помпончики (вы можете сделать их сами).

1. Швом «вперёд иголку» несколько раз прошейте шарф вдоль.

Фото: pretty-ditty.blogspot.com 2. Определите места, где вы будете прикреплять помпоны, и прикрепите их, как показано на фото.

Фото: pretty-ditty.blogspot.com 3. Прикрепите столько помпонов, сколько сочтёте нужным, и повторите с другой стороны. Готово!

Фото: pretty-ditty.blogspot.com 8. Драпированный шарф: мастер-класс

Фото: makeit-loveit.com Такой необычный аксессуар лучше всего получится из широкого трикотажного шарфа. Может подойти и шарф из другой мягкой, хорошо драпирующейся ткани.

Вам потребуется:

— шарф;

— эластичные нитки;

— швейная машина.

Заправьте эластичные нитки в машину и проложите по шарфу строчки, делая произвольный узор. Останется закрепить концы ниток — и шарф готов.

Фото: makeit-loveit.com 9. Шарф с принтом под зебру: мастер-класс

Фото: howaboutorange.blogspot.com «Животный» принт сегодня в моде — почему бы не украсить им шарф?

Вам потребуется:

— шарф;

— самоклеящаяся бумага;

— макетный нож и коврик;

— карандаш;

— краска для ткани и губка.

1. Нарисуйте на бумаге будущий принт.

Фото: howaboutorange.blogspot.com 2. Вырежьте отверстия макетным ножом.

Фото: howaboutorange.blogspot.com 3. Приклейте бумагу к ткани шарфа.

Фото: howaboutorange.blogspot.com 4. Губкой нанесите на ткань краску.

Фото: howaboutorange.blogspot.com 5. Дайте краске высохнуть и снимите бумагу.

Фото: howaboutorange.blogspot.com 10. Декорируем снуд заклёпками: мастер-класс

Фото: mariajustdoit.blogspot.com Вы можете выбрать маленькие и аккуратные заклёпки или более крупные, грубые — эффект будет или более романтичный, или с оттенком гранжа.

Вам потребуется:

— трикотажный снуд;

— заклёпки;

— ножницы.

1. Разложите снуд на рабочей поверхности и наметьте места крепления заклёпок.

Фото: mariajustdoit.blogspot.com 2. Закрепите заклёпки с помощью ножниц. Готово.

Фото: mariajustdoit.blogspot.com