Театр теней: самые крутые палетки сезона — 12 лучших

Жара не повод отказываться от макияжа. Тем более что этим летом косметические бренды выпустили просто нереально крутые палетки теней на все случаи жизни. В нашей подборке — лучшие палетки от 500 до 4000 рублей. Вдохновляйся и твори!

Éclat Énigmatique Quadra EyeShadow, Chanel

Лимитированная палетка от Chanel состоит из четырех естественных сияющих оттенков — для сияющих глаз: атласный оттенок цвета слоновой кости, «серый бетон», медно-коричневый и кирпично-красный. Насыщенные в палитре, все четыре натуральных оттенка на коже создают легкий полупрозрачный макияж, изысканно оттеняя веко.

Цена — около 4000 рублей.

Couture Palette, Yves Saint Laurent

Среди 11 вариаций палетки каждая девушка найдет свои идеальные оттенки. Насыщенный цвет и длительная стойкость оттенков обеспечивают безупречный макияж в течение всего дня. Благодаря формуле с высокой концентрацией пигментов и пудры тени стойко держатся до 12 часов.

Цена — около 4000 рублей.

Backtalk, Urban Decay

8 оттенков теней, 2 оттенка румян и 2 хайлайтера — все это уместилось в одну новую палетку от Urban Decay. Основной цвет — фиолетовый. А с помощью нейтральных оттенков можно создать любой образ.

Цена — около 4000 рублей.

Magnif’eyes Nude Edition, Rimmel

В палетке 12 насыщенных оттенков, которые идеально подходят для создания и сдержанного дневного, и яркого вечернего макияжа.

Цена — около 700 рублей.

The 24karat Nudes, Maybelline

12 интенсивных и стойких теней помогут создать любой макияж. Помимо нейтральных оттенков, в палетке есть золотой и фиолетовый.

Цена — около 800 рублей.

Gigi Hadid Eyeshadow, Maybelline

В коллаборации с Maybelline известная модель выпустила 4 палетки теней: две матовые и две с шиммером. Каждая имеет холодную и теплую версии для разных тонов кожи. При помощи палеток с шиммером ты сможешь сделать яркий вечерний макияж.

Цена — около 700 рублей.

Book Of Eyes Quad Palette «Noonsuite», Smith and Cult

В каждой палетке по 4 специально подобранных оттенка для создания любого макияжа глаз. А сияющие микрочастицы в тенях дарят цвету яркость и мерцание.

Цена — около 4000 рублей.

Jelly Jungle, KIKO

Нейтральные цвета в палетке разбавляют фуксия и аквамарин. Подойдет как для вечеринки, так и для офиса.

Цена — около 500 рублей.

Glitter Bomb 007 и 009, PUPA Milano

Ярко мерцающие тени придадут изюминку любому образу. Розово-золотой оттенок поможет сделать популярный макияж в стиле Ким Кардашьян . А серебряный оттенок идеально подойдет для всеми любимых smoky-eyes.

Цена — около 900 рублей.

Подготовила Маргарита Хаукссон