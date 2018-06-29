«Не ем ничего и худею»: Светличная поделилась секретом красоты 

Несмотря на свой почтенный возраст, Светлану Светличную (78 лет) поклонники считают одной из самых красивых актрис отечественного кинематографа. Звезда фильма «Бриллиантовая рука» по сей день может похвастаться по-девичьи стройной фигурой. Кроме этого, актриса по праву может претендовать на титул самой элегантной киноселебрити.
Светлана Афанасьева стала гостьей на церемонии открытия VII Московского фестиваля садов и цветов Moscow Flower Show. Актриса не разочаровала своих многочисленных фанатов. Для выхода в свет она выбрала белую рубашку и черную мини юбку. Разбавили строгий образ звезды эффектные аксессуары — широкополая шляпа черного цвета и белая сумочка на длинном ремешке, украшенная розочками.
Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
Актриса рассказала, что ее образ — целиком и полностью является детищем ее фантазии. Светличная отметила, что хотела, чтобы ее наряд гармонировал с цветочной темой мероприятия. Звезда отметила, что к счастью, в ее гардеробе есть множество головных уборов, в том числе и мужских. Кроме этого, фигура позволяет ей красиво одеваться. Если же наряд оказывается на размер меньше, то у актрисы есть свой секрет, как в него влезть. «Просто пару дней не ем ничего и худею», — цитирует артистку сайт Dni.ru.