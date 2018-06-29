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«Не ем ничего и худею»: Светличная поделилась секретом красоты
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«Не ем ничего и худею»: Светличная поделилась секретом красоты 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Несмотря на свой почтенный возраст, Светлану Светличную (78 лет) поклонники считают одной из самых красивых актрис отечественного кинематографа. Звезда фильма «Бриллиантовая рука» по сей день может похвастаться по-девичьи стройной фигурой. Кроме этого, актриса по праву может претендовать на титул самой элегантной киноселебрити.
Светлана Афанасьева стала гостьей на церемонии открытия VII Московского фестиваля садов и цветов Moscow Flower Show. Актриса не разочаровала своих многочисленных фанатов. Для выхода в свет она выбрала белую рубашку и черную мини юбку. Разбавили строгий образ звезды эффектные аксессуары — широкополая шляпа черного цвета и белая сумочка на длинном ремешке, украшенная розочками.
Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
Актриса рассказала, что ее образ — целиком и полностью является детищем ее фантазии. Светличная отметила, что хотела, чтобы ее наряд гармонировал с цветочной темой мероприятия. Звезда отметила, что к счастью, в ее гардеробе есть множество головных уборов, в том числе и мужских. Кроме этого, фигура позволяет ей красиво одеваться. Если же наряд оказывается на размер меньше, то у актрисы есть свой секрет, как в него влезть. «Просто пару дней не ем ничего и худею», — цитирует артистку сайт Dni.ru.
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