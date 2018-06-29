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Валерия и Иосиф Пригожин на премии Mуз-ТВ удивили всех необычными нарядами
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Валерия и Иосиф Пригожин на премии Mуз-ТВ удивили всех необычными нарядами 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Валерия и Иосиф Пригожин Фото: архив пресс-службы
Недавно в Москве прошло самое значимое событие в области популярной музыки и светской жизни — «Премия Муз-ТВ 2018». В этот раз премию назвали «Трансформация»: предполагалось, что артисты полностью перевоплотятся и предстанут перед публикой в неожиданных образах. Удалось ли это у Валерии и Иосифа Пригожина? Комментарий эксперта: Эксперт по моде Ася Рязанкина*. *Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Одна из самых элегантных пар российского шоу-бизнеса, чьи образы всегда доставляют эстетическое удовольствие, но по большей части предсказуемы, в этот раз все же смогла удивить.
Стоит обратить внимание на перекличку черного и белого в нарядах супругов: белый костюм у Валерии, черный — у Иосифа, белые кроссовки — у Иосифа, черные лодочки на каблуке — у Валерии. Очень фантазийный парный наряд.
А приевшаяся всем классика здесь разбавлена восточными мотивами, которые читаются буквально во всем: пиджак с запахом и вышивкой на восточный лад и рубашка в арабском стиле у Иосифа Пригожина, феска с вуалью и крупные броши — у Валерии.
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