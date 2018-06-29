Валерия и Иосиф Пригожин на премии Mуз-ТВ удивили всех необычными нарядами

Недавно в Москве прошло самое значимое событие в области популярной музыки и светской жизни — «Премия Муз-ТВ 2018». В этот раз премию назвали «Трансформация»: предполагалось, что артисты полностью перевоплотятся и предстанут перед публикой в неожиданных образах. Удалось ли это у Валерии и Иосифа Пригожина? Комментарий эксперта: Эксперт по моде Ася Рязанкина*. *Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Одна из самых элегантных пар российского шоу-бизнеса, чьи образы всегда доставляют эстетическое удовольствие, но по большей части предсказуемы, в этот раз все же смогла удивить.

Стоит обратить внимание на перекличку черного и белого в нарядах супругов: белый костюм у Валерии, черный — у Иосифа, белые кроссовки — у Иосифа, черные лодочки на каблуке — у Валерии. Очень фантазийный парный наряд.

А приевшаяся всем классика здесь разбавлена восточными мотивами, которые читаются буквально во всем: пиджак с запахом и вышивкой на восточный лад и рубашка в арабском стиле у Иосифа Пригожина, феска с вуалью и крупные броши — у Валерии.