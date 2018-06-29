5 стильных образов для летнего отдыха

Пришло время поговорить о летнем гардеробе — том самом, в котором ты будешь встречать жаркие будни в городе, где плавится асфальт, в котором поедешь на побережье или заграницу, а также тот, в котором можно сочетать все самые горячие тренды 2018го. За этот год мы обсудили не одну новинку, и теперь можно тработать знания на практике. Рассказываю, как сочетать летнюю одежду, что взять с собой на пляж и как сэкономить на приобретении всех этих жизненно необходимых товарах.

Как подготовиться к шоппингу?

Не обязательно ждать сезонных распродаж, чтобы сэкономить на покупках. Ты можешь покупать стильную одежду и возвращать себе часть стоимости, если начнешь пользоваться кэшбэк сервисом Letyshops — единственным сервисом, с которым сотрудничает интернет-магазин Lamoda. Помимо Lamoda в партнерах сервиса интернет-магазины Aliexpress, Asos, Bonprix, Ostin, Nike, Adidas и еще более 1200 известных площадок. Откуда LetyShops берут деньги на это? Дело в том, что магазины оплачивают каждого приведенного клиента, совершившего покупку, а LetyShops отдает большую часть этой оплаты своим пользователям. Вывести деньги можно на карточку, на мобильник или же в электронный кошелек. На данный момент у LetyShops уже более 6 000 000 довольных пользователей, регулярно делающих покупки с помощью сервиса. Ты тоже можешь заказывать все необходимые вещи с помощью сервиса и возвращать до 30% денег обратно.

1. Белое платье в провинциальном стиле

Белое платье — моя заветная мечта. Образ, в котором я бы покорила Тулузу, Прованс да и наше побережье тоже бы покорила. И все девушки завидовали бы моей легкой походке, ослепительной белизне подола, стильной соломенной шляпке и букету лаванды в соломенной сумке. Как здорово, что я нашла все необходимые составляющие самого стильного провинциального образа этого сезона. В таком платье можно отдыхать на пляже или спасаться от жары в городе, и конечно же, посещать вечерние мероприятия, если заменить шляпу на аккуратный пучок или французские волны. Что купить: Платье, Mango,

3999р.

с кэшбэком 3399р. Сумка, Mango,

2999р.

с кэшбэком 2549р. Босоножки, Dino Ricci,

4199р.

с кэшбэком 3569р. Шляпа, Bailey,

12490р.

с кэшбэком 10616р. Купальник, Mango,

2498р.

с кэшбэком 2123р.. Кэшбэк 15% на образ составит 3927р.

2. Шелковое платье на тонких бретелях

Шелк и атлас — материалы, которые созданы для лета, особенно для струящихся платьев в стиле ночных сорочек. Шелковое платье на тонких бретелях можно надеть на пляж поверх купальника, а после добавить немного аксессуаров и получить вечерний образ — сплошная экономия. Сочетай платье из такого материала с провинциальным стилем: сумка-корзина и удобные сандалии с плетением. Что купить: Платье, Mango,

3999р.

с кэшбэком 3399р. Шляпа, Moltini,

2000р.

с кэшбэком 1700р. Сандалии, Vagabond,

5200р.

с кэшбэком 4420р. Сумка, Mango,

3999р.

с кэшбэком 3399р. Купальник, Mango,

3698р.

с кэшбэком 3143р. Кэшбэк 15% на образ составит 2800р.

3. Хлопковый костюм

Следом за атласом и шелком идет хлопок — материал, проверенный временем и поколениями. Хлопковая рубашка и брюки с завышенной талией подойдут для тех, кто лежанию на пляже предпочитает активный отдых: гулять по городу, осматривать достопримечательности, пробовать блюда в местных кафе или даже работать, ожидая заслуженный отпуск. Я подобрала вещи ярких цветов, но приглушенных оттенков, чтобы добавить настроения простым вещам, и создать атмосферу отдыха для повседневного гардероба. Что купить: Купальник, Mango,

2999р.

с кэшбэком 2549р. Блузка, Mango,

1999р.

с кэшбэком 1699р. Брюки, Mango,

2999р.

с кэшбэком 2549р. Платок, Venera,

799р.

с кэшбэком 679р. Балетки, Stephan,

1680р.

с кэшбэком 1428р. Сумка, Mango,

1999р.

с кэшбэком 1699р. Кэшбэк 15% на образ составит 1871р.

4. Асимметричная юбка и футболка с принтом

Женственный и одновременно ребяческий образ получится, если совместить асимметричную юбку яркой расцветки (а это безусловный хит) и обыкновенную футболку с принтом. Помню, мама моя любила повязывать парео поверх бедер, создавая эффект асимметрии, и мне казалось, что такой фасон — это нечно волшебное, легкое, взрослое. Сегодня, если у тебя есть яркая юбка, то о приличном верхе можно вообще не переживать, любая вещь из базового гардероба прекрасно впишется. В качестве обуви можно попробовать эспадрильи, есть в них что-то летнее, безмятежное. Не забудь и про головной убор, этим летом это не только стильный аксессуар, но и защита от теплового удара. Что купить: Футболка, Vans,

1530р.

с кэшбэком 1300р. Юбка, Mango,

2999р.

с кэшбэком 2549р. Купальник, Mango,

2999р.

с кэшбэком 2549р. Эспадрильи, Schutz,

4790р.

с кэшбэком 4071р. Кепи, Betmar,

3290р.

с кэшбэком 2796р. Сумка, Mango,

3999р.

с кэшбэком 3399р. Кэшбэк 15% на образ составит 2940р.

5. Кроше

О том, что кроше — это хит теплого сезона, я рассказывала тебе еще в начале весны, а сегодня можно не только вдохновиться стильными образами, но и приобрести себе вещи в этом стиле. Освежим память: кроше — это трикотажный материал, который вяжется крючком. Оттого в этой ткани там много отверстий, да и сама структура очень легкая, мягкая и хорошо подходит для жаркого лета. Платья и костюмы кроше хороши не только для пляжа, но и в повседневном гардеробе, если миксовать их с одеждой не-кроше. Если вязаные вещи в городских декорациях — не твое, то попробуй купальник кроше — вот это просто огненный хит. Что купить: Купальник, Mango,

3698р.

с кэшбэком 3143р. Кафтан, Mango,

2999р.

с кэшбэком 2549р. Чалма, Seanna,

4900р.

с кэшбэком 4165р. Сандалии, Call It Spring,

2399р.

с кэшбэком 2039р. Сумка, Mango,

6999р.

с кэшбэком 5949р. Кэшбэк 15% на образ составит 3149р.

Как сделать шоппинг еще удобнее?

Чтобы начать пользоваться кэшбэком, необходимо установить расширение для браузера. Он напоминает о кэшбэке во всех магазинах и является незаменимым при покупках на Aliexpress: проверяет динамику цен у конкретного товара, чтобы отличить реальные скидки от накруток и показывает рейтинг продавца. Так же, ты будешь получать оповещения о начале распродаж в избранных магазинах. Установить расширение

Как сэкономить на летнем гардеробе?

С 29 июня 2018 стартует акция Lamoda Days, в течение которой тебе будет доступен кэшбек до 15% и скидки до 50% на летнюю коллекцию. Приобретая вещи с кэшбеком в этот период, ты получаешь возможность выиграть один из главных призов акции: 1 iPhone X 64GB «Серый космос», 5 дорожных чемоданов Аmerican tourister или 20 косметичек с наполнением и логотипами Lamoda и LetyShops. Итоги конкурса можно будет узнать 1 августа на официальном YouTube канале сервиса Letyshops.

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