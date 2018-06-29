Немолодые молодые: какие свадебные платья выбирают «звездные» невесты в зрелом возрасте 

55-летнюю Елену Валюшкину ждет скорая свадьба — так, по крайней мере, считают медиумы, знакомые женщине по проекту «Битва экстрасенсов». И актриса уже знает, какой будет ее церемония: берег моря, длинная фата, подруги в малиновых платьях… Осталось только с женихом определиться. А с выбором платья поможет опыт коллег по творческому цеху: многие звезды отправлялись под венец в свои 40 лет с маленьким или большим хвостиком. Вспоминаем советы стилистов и образы немолодых, но прекрасных и, главное, любимых невест.
Платье для свадьбы после 40 лет: советы стилистов
После 40 лет игривость и инфантильность при подборе гардероба должны уступить место элегантности и статусности. Стразы, перья, бисер, обильное кружево в категорию запретного не переходят, но использовать их стоит умеренно.
При подборе длины платья важно не впадать в крайности и обойтись без ультра-мини и многометровых шлейфов. И без них выбор широк: от роскошного подола в пол до лаконичной юбки до середины колена.
С осторожностью стоит примерять тугие корсеты и пышные многослойные юбки — такие приемы эффектнее сморятся на юных невестах.
Белоснежный — классический цвет для первой церемонии бракосочетания, хотя, стоит признать, он сдает позиции. Присмотритесь к другим оттенкам: пудре, айвори, слоновой кости — словом, чему-то светлому, но не столь категоричному.
Уместно ли открывать руки и зону декольте? Да, если позволяет фигура и состояние кожи. Но платья с прозрачным или кружевным рукавом или же с невесомым болеро смотрятся не менее женственно.
Завершить образ можно аккуратной шляпкой или вуалью.
Татьяна Навка, свадьба в 40 лет В 39 лет прославленная фигуристка стала мамой во второй раз, а год спустя вышла замуж за любимого мужчину и отца дочери Нади Дмитрия Пескова. Свадьба состоялась 1 августа 2015-го в самом дорогом отеле Сочи. Татьяна подготовила для торжества четыре образа, а создание главного наряда с кружевом и полупрозрачными рукавами доверила Валентину Юдашкину. После официальной церемонии Навка сменила торжественное платье на более неформальное, с аккуратным острым вырезом и укороченной юбкой.
Фото: социальные сети, источник — kp.ru, instagram.com/sashazhulina
Лариса Копенкина, свадьба в 57 лет Брак безнесвумен с Прохором Шаляпинын оказался неудачным — чего нельзя сказать о внешнем виде Копенкиной в день свадьбы. Накануне торжества женщина примеряла платья-бандо и расшитые бисером макси с летящей юбкой, чем вызывала недоумение: неужели женщина действительно наденет наряд для 20-летних? Примерка оказалась лишь рекламой — на деле же Лариса выходила замуж в платье по возрасту и статусу (разве что декольте оказалось слишком смелым): плотная ткань, прикрытые руки и минимум декора. За необычность отвечали ажурные перчатки и… жених — он-то на празднике появился в сияющем костюме золотисто-розовых тонов.
Фото: Иван Вислов
Анна Нетребко, свадьба в 44 года
В конце года Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отпразднуют три года семейной жизни: их свадьба состоялась в декабре 2015-го и стала первой для обоих артистов. Потому торжество решили отпраздновать по-королевски: в старинный венский отель прибыли 200 гостей, первый танец молодоженов прошел под выступление Филиппа Киркорова, а для Анны изготовили тиару стоимостью более 1 миллиона евро. Но настоящим произведением искусства оказалось платье Нетребко, созданное дизайнером Ириной Витязь: его жемчужно-розовый оттенок получился за счет сочетания ткани четырех цветов, кружево ткали около 8 месяцев, а розы и яблони на подоле вышивали вручную в Италии.
Фото: Globallook (kp.ru)
Лера Кудрявцева, свадьба в 42 года
Сейчас телеведущая готовится стать мамой: ребенок станет вторым для Леры и первенцем для ее возлюбленного, хоккеиста Игоря Макарова. Пара поженилась пять лет назад: торжеством руководили Николай Басков и Игорь Верник, а выступали для молодоженов и гостей Дима Билан, Григорий Лепс, Любовь Успенская, группы «Дискотека Авария», «Руки вверх» и другие. На официальной регистрации брака Кудрявцева появилась в платье с минимальным декольте, сетчатыми рукавами и умеренно пышным подолом — все негласные требования соблюдены! А в ресторане продемонстрировала более свободный, но не менее изысканный образ со струящейся юбкой.
Фото: Вислов Иван
Лолита, свадьбы в 40 и 47 лет Милявская была замужем пять раз. Дважды становилась невестой в зрелом возрасте, что никак не отразилось на выборе свадебного платья. В 40 и 47 Лолита выглядела на собственном торжестве по-разному, объединяло образы лишь одно — абсолютная непредсказуемость. В 2004-м, выходя замуж за бизнесмена Александра Зарубина, певица сияла в пышном платье с корсетом и блестками. А в 2011-м, обмениваясь кольцами со спортсменом Дмитрием Ивановым, сразила персиковым мини, надеть которое решиться не каждая выпускница. Браво! Но только за смелость.
Фото: Анатолий Жданов, Михаил Фролов
Алла Пугачева, свадьба в 62 года
Сейчас Примадонна выглядит моложе и стройнее, чем в 50 с лишним, потому с легкостью позволяет себе молодежные наряды вроде свитеров с принтом, рваных джинсов и приталенных летних костюмов. Но еще несколько лет назад Пугачева отдавала предпочтение лишь одному фасону — балахонам, скрывающим фигуру и демонстрирующим ноги. Не изменила себе Алла Борисовна и в день свадьбы с Максимом Галкиным, только объемный наряд стал белым вместо черного. На ногах артистки красовались закрытые туфли на высокой платформе с ремешками — ну очень уж девичьи.
Фото: Евгения ГУСЕВА