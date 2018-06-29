Немолодые молодые: какие свадебные платья выбирают «звездные» невесты в зрелом возрасте

55-летнюю Елену Валюшкину ждет скорая свадьба — так, по крайней мере, считают медиумы, знакомые женщине по проекту «Битва экстрасенсов». И актриса уже знает, какой будет ее церемония: берег моря, длинная фата, подруги в малиновых платьях… Осталось только с женихом определиться. А с выбором платья поможет опыт коллег по творческому цеху: многие звезды отправлялись под венец в свои 40 лет с маленьким или большим хвостиком. Вспоминаем советы стилистов и образы немолодых, но прекрасных и, главное, любимых невест.

Платье для свадьбы после 40 лет: советы стилистов

После 40 лет игривость и инфантильность при подборе гардероба должны уступить место элегантности и статусности. Стразы, перья, бисер, обильное кружево в категорию запретного не переходят, но использовать их стоит умеренно.

При подборе длины платья важно не впадать в крайности и обойтись без ультра-мини и многометровых шлейфов. И без них выбор широк: от роскошного подола в пол до лаконичной юбки до середины колена.

С осторожностью стоит примерять тугие корсеты и пышные многослойные юбки — такие приемы эффектнее сморятся на юных невестах.

Белоснежный — классический цвет для первой церемонии бракосочетания, хотя, стоит признать, он сдает позиции. Присмотритесь к другим оттенкам: пудре, айвори, слоновой кости — словом, чему-то светлому, но не столь категоричному.

Уместно ли открывать руки и зону декольте? Да, если позволяет фигура и состояние кожи. Но платья с прозрачным или кружевным рукавом или же с невесомым болеро смотрятся не менее женственно.

Завершить образ можно аккуратной шляпкой или вуалью.

Татьяна Навка , свадьба в 40 лет В 39 лет прославленная фигуристка стала мамой во второй раз, а год спустя вышла замуж за любимого мужчину и отца дочери Нади Дмитрия Пескова . Свадьба состоялась 1 августа 2015-го в самом дорогом отеле Сочи. Татьяна подготовила для торжества четыре образа, а создание главного наряда с кружевом и полупрозрачными рукавами доверила Валентину Юдашкину . После официальной церемонии Навка сменила торжественное платье на более неформальное, с аккуратным острым вырезом и укороченной юбкой.

Лариса Копенкина , свадьба в 57 лет Брак безнесвумен с Прохором Шаляпинын оказался неудачным — чего нельзя сказать о внешнем виде Копенкиной в день свадьбы. Накануне торжества женщина примеряла платья-бандо и расшитые бисером макси с летящей юбкой, чем вызывала недоумение: неужели женщина действительно наденет наряд для 20-летних? Примерка оказалась лишь рекламой — на деле же Лариса выходила замуж в платье по возрасту и статусу (разве что декольте оказалось слишком смелым): плотная ткань, прикрытые руки и минимум декора. За необычность отвечали ажурные перчатки и… жених — он-то на празднике появился в сияющем костюме золотисто-розовых тонов.

Фото: Иван Вислов

В конце года Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отпразднуют три года семейной жизни: их свадьба состоялась в декабре 2015-го и стала первой для обоих артистов. Потому торжество решили отпраздновать по-королевски: в старинный венский отель прибыли 200 гостей, первый танец молодоженов прошел под выступление Филиппа Киркорова , а для Анны изготовили тиару стоимостью более 1 миллиона евро. Но настоящим произведением искусства оказалось платье Нетребко, созданное дизайнером Ириной Витязь: его жемчужно-розовый оттенок получился за счет сочетания ткани четырех цветов, кружево ткали около 8 месяцев, а розы и яблони на подоле вышивали вручную в Италии.

Фото: Globallook (kp.ru)

Фото: Вислов Иван

Лолита, свадьбы в 40 и 47 лет Милявская была замужем пять раз. Дважды становилась невестой в зрелом возрасте, что никак не отразилось на выборе свадебного платья. В 40 и 47 Лолита выглядела на собственном торжестве по-разному, объединяло образы лишь одно — абсолютная непредсказуемость. В 2004-м, выходя замуж за бизнесмена Александра Зарубина , певица сияла в пышном платье с корсетом и блестками. А в 2011-м, обмениваясь кольцами со спортсменом Дмитрием Ивановым , сразила персиковым мини, надеть которое решиться не каждая выпускница. Браво! Но только за смелость.

Сейчас Примадонна выглядит моложе и стройнее, чем в 50 с лишним, потому с легкостью позволяет себе молодежные наряды вроде свитеров с принтом, рваных джинсов и приталенных летних костюмов. Но еще несколько лет назад Пугачева отдавала предпочтение лишь одному фасону — балахонам, скрывающим фигуру и демонстрирующим ноги. Не изменила себе Алла Борисовна и в день свадьбы с Максимом Галкиным , только объемный наряд стал белым вместо черного. На ногах артистки красовались закрытые туфли на высокой платформе с ремешками — ну очень уж девичьи.

Фото: Евгения ГУСЕВА