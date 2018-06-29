Певица Бьянка вывалила грудь на поклонников

R&B-звезда Бьянка пополнила гардероб шикарным вечерним платьем и не упустила возможность похвастать им перед фанатами. Однако такое преображение не на шутку шокировало пользователей соцсети Instagram. Они привыкли видеть своего кумира в коротких юбках, в «пацанских» куртках и спортивных штанах.

Певица опубликовала снимок, на котором она предстала перед публикой в черном, длиной в пол кружевном платье. Оно идеально подчеркнуло не только осиную талию девушки, но и округлые бедра и пышную грудь.

Фото: instagram.com @biankarnb

— Господи, ты прекрасна!

— Какая красотка!

— Боже, какое красивое платье, а какая фигура! — написали подписчики.

Певица Бьянка, настоящее имя которой Татьяна Липницкая , начала свою карьеру в 2005 году после совместного проекта с музыкантом Серегой. Из-за этого она отказалась выступать на вокальном конкурсе «Евровидение» от Белоруссии. Бьянка является одной из первых исполнительниц R& B в России. Она также сама себе пишет тексты, танцует, играет в кино и ведет телешоу.

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