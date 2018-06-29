Бьюти-дайджест: от солнцезащитного крема с глиттером до вегетарианских хот-догов в Ikea

Марка Lush расширила свою линию макияжа (да-да, в ассортименте бренда есть не только ароматные «бомбочки» для ванны) и представила коллекцию тональных средств, состоящую из целых 40 оттенков, а в Америке придумали санскрин с радужными блестками. О чем еще говорили в мире бьюти на этой неделе — читайте в нашей новой рубрике.

1. Первый санскрин с глиттером

Помадой, лаком для волос и маской для лица с обилием блесток уже никого не удивишь. Однако санкскрин с глиттером — это что-то новенькое. Beach Gypsy не только защищает от вредных ультрафиолетовых лучей спектра А (UVA) и В (UVB) (спасибо SPF30 за это), но и позволяет не обновлять его каждый раз после купания благодаря водостойкой формуле. Если вы хотите блистать (во всех смыслах этого слова) на пляже, то без этой новинки вам не обойтись. К сожалению, когда именно продукт появится в России, неизвестно (надеемся, что это всего лишь вопрос времени). Пока его можно купить только в США.

2. Вегетарианское меню в Ikea

В 2015 году шведский мебельный гигант Ikea уже вводил в меню своих ресторанов вегетарианские позиции. Однако дело ограничилось лишь овощными котлетами и вариацией знаменитых фрикаделек, в которой не содержатся продукты животного происхождения. На днях представители бренда анонсировали в Instagram, что в кафе теперь можно будет полакомиться вегетарианскими хот-догами и мороженым. В настоящее время новые позиции меню тестируются в Швеции, а во всех европейских магазинах они будут доступны в конце 2019 года.

3. Тональные средства Lush в форме яиц Новая коллекция тональных средств Slap Sticks от Lush по разнообразию оттенков может тягаться, пожалуй, только с линейкой Рианны Fenty Beauty. Аж 40 цветов, которые условно можно разделить на три группы: теплые, холодные и нейтральные. Slap Sticks на 45 процентов состоят из кокосового, арганового масел и масла жожоба, которые прекрасно увлажняют кожу, а также стойких пигментов, ловко маскирующих высыпания и темные круги под глазами. Сама новинка выполнена в форме небольшого яйца, а упаковка получилась поистине eco-friendly (никакого пластика). Наносить его можно как кистью, так и кончиками пальцев или непосредственно на кожу, в зависимости от желаемой плотности покрытия.

4. Коллаборация Lancome и Proenza Schouler

Французский косметический бренд Lancome каждый год создает коллекции с именитыми дизайнерами или просто известными личностями в мире моды. Традиционно такие лимитки раскупаются, не успев появиться в магазинах (так было и с коллекцией Олимпии Ле-Тан, и Сони Рикель). На этот раз марка разрабатывает совместную линию макияжа с Proenza Schouler — креативными директорами Лазаро Эрнандесом и Джеком Маккалоу . В линии будут двухфазные блески для губ, помады, компактная пудра, разноцветные кайялы для глаз, палетка теней, кисти и лаки для ногтей.

5. Накрашенные женщины получают зарплату больше, чем их коллеги без макияжа

Американские эксперты Жаклин Вонг и Эндрю Пеннер с кафедры социологии Чикагского университета выяснили, что девушки, любящие макияж, зарабатывают больше, чем их коллеги, которые не пользуются косметикой. В исследовании приняли участие около 14 тысяч респондентов. Впрочем, мужчинам тоже не стоит расслабляться. Ухоженным сотрудникам работодатель платит больше. Опрятный внешний вид говорит о том, что человек более организованный и ответственный.