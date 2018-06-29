Из обложек российских паспортов сделали женскую сумку

Глава бренда Vetements дизайнер Демна Гвасалия представил новую женскую сумку с принтом из гербов России с обложек российских загранпаспортов. Об этом сообщает Hypebae.

Клатч на серебристой цепочке изготовлен из кожи красного цвета, повторяющего цвет документа, и снабжен магнитной застежкой. На официальном сайте Vetements сумка продается по цене 1 355 евро (98 690 рублей по курсу на 29 июня).

Ранее, в июне, Гвасалия выпустил остроносые сапоги с таким же принтом и показал модель в Instagram. В подписи к фотографии говорилось, что сапоги входят в коллекцию осень-зима 2018-2019.

Через несколько дней в аккаунте появились такие же слипоны. Обувь изготовлена уже в трех вариантах расцветки под обложки паспортов трех разных стран: красный для российского паспорта, бордовый для немецкого и темно-синий для американского.