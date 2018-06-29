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Vetements выпустил клатч из российских паспортов
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Vetements выпустил клатч из российских паспортов 

Собака.ru 41 минуту назад
Фото: Собака.ru
На сайте matchesfashion.com появился новый релиз Vetements — клатч из российских паспортов, впервые показанный на парижском блошином рынке. Стоит он гораздо больше госпошлины — 1355 евро — и отлично подходит к патриотичным красным сапогам из осенне-зимней коллекции бренда.
Другие вещи, не вошедшие в шоу Vetements, — слипоны, туфли и шлепанцы — к новому сезону приедут в Петербург, в универмаг ДЛТ. А вот судьба других вещей с референсами к России и советскому прошлому дизайнера Демны Гвасалия (например, свитшота с национальным флагом) пока неизвестна.
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