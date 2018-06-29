Vetements выпустил клатч из российских паспортов

На сайте matchesfashion.com появился новый релиз Vetements — клатч из российских паспортов, впервые показанный на парижском блошином рынке. Стоит он гораздо больше госпошлины — 1355 евро — и отлично подходит к патриотичным красным сапогам из осенне-зимней коллекции бренда.

Другие вещи, не вошедшие в шоу Vetements, — слипоны, туфли и шлепанцы — к новому сезону приедут в Петербург, в универмаг ДЛТ. А вот судьба других вещей с референсами к России и советскому прошлому дизайнера Демны Гвасалия (например, свитшота с национальным флагом) пока неизвестна.