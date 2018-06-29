Шопинг-дайджест: 29 июня — 6 июля

Бутик в «Крокус сити молл» изначально был обувным. Теперь на площади 335 м2 представлены коллекции прет-а-порте, сумки, обувь, очки и аксессуары. Дизайн бутика придумал нью-йоркский архитектор Питер Марино. Он по-новому взглянул на эстетические коды Дома и выполнил пространство магазина в черно-бело-золой гамме, добавив розовые акценты, — это отсылка к черным лаковым ширмам XVIII века, которые так ценила Мадемуазель Шанель. За витринами с ювелирной коллекцией находится зал, вдохновленный апартаментами Шанель на рю Камбон. Здесь стоит пара позолоченных кресел времен Людовика XV, несколько бронзовых ламп и бежевый диван. Целых два зала отведены сумкам, в них представлены как модели из последних коллекций, так и классика. Впрочем, классикой становится каждое творение Карла Лагерфельда

Коллаборация Prada с современными архитекторами

С 27 июня в магазине Prada на Большой Дмитровке представлена капсульная коллекция «Prada Invites». Коллаборация модного Дома с выдающимися современными архитекторами впервые была представлена на мужском показе Prada FW 2018. Ронан и Эрван Бурулек создали папку из черного нейлона (материала, прославившего Дом) с деталями из кожи Saffiano ярких цветов. Папка разделена на 3 внутренних отделения и доступна в трех размерах. Рем Колхас представил рюкзак, который носится спереди, тоже из нейлона черно и белого цвета. Вклад в коллекцию Жака Херцога и Пьера де Мёрона — плащ и футболка с оригинальными принтами. Константин Грчичь — автор фартука и жилета со множеством карманов.

ЦУМе открылся корнер MCM ЦУМ открыл первый в России магазин одного из любимых брендов Бейонсе, Серены Уильямс Кендалл Дженнер — MCM. Аббревиатура расшифровывается как «Modern Creations Munich» («Современные творения Мюнхена») — в ней дизайнер Майкл Кромер зашифровал свои инициалы и родной город. Кромер основал бренд чемоданов и дорожных сумок в 1976, но в 2005 консервативная марка взяла новый курс: в коллекциях остались чемоданы и деловые портфели, но появились цветные рюкзаки, женские сумки и аксессуары. Все традиционные модели обрели новое звучание: классический кожаный рюкзак Stark в лаконичном исполнении теперь представлен в разных цветах, кроссбоди Patricia приобрела жесткий корпус, а объемная сумка Milla с короткими ручками получила более мягкие черты. Сегодня ДНК бренда вдохновляется Берлином, центром Германии для модной и визуальной культуры, где и расположен главный бутик MCM. В ЦУМе марка теперь представлена на первом этаже, а также онлайн.

Флагманский бутик Elisabetta Franchi в «Атриуме»

Итальянский бренд Elisabetta Franchi за последние полгода открыл флагманские магазины в Праге, Вене, Минске, Мадриде и Пуэрто-Банус. Теперь очередь дошла и до Москвы. Просторный бутик в ТЦ «Атриум» оформлен в светлых тонах, украшен бежевым текстилем и большими зеркалами, делающими визуально его еще больше. В магазине уже представлена последняя осенне-зимняя коллекция. В нее вошли как сдержанно элегантные, так и очень сексуальные платья и блузки в духе 70-х, так что за одно посещение «Атриума» получится выбрать осенний наряд для офиса (например, твидовый костюм) и для вечеринки (блестящая рубашка канареечного цвета с бантом и воланами).

Четвертая студия растяжки «SM Stretching» открылась на Проспекте мира

За год инфлюэнсер Самира Мустафаева посадила на шпагат тысячи девушек, собрала группу в фитнес-тур на Лазурный Берег, запустила летние тренировки на крыше Башни Око и открыла уже четвертую студию растяжки «SM Stretching». Там будут проходить силовые тренировки и «барре-фитнес» — микс йоги, балета и пилатеса с небольшими весами. Это направление придумала балерина, которая получила травму, но хотела передать свои профессиональные навыки. Самира привезла «барре» в Москву из США, где она специально обучалась данному направлению. За всеми новостями теперь можно следить в одноименном приложении студии: оно было запущено вместе с новой «SM Stretching».