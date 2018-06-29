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59-летнюю жену Пенса распекли за короткое платье
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59-летнюю жену Пенса распекли за короткое платье 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Чтобы приветствовать короля Иордании Абдаллу II бен Хуссейна и его супругу Ранию, жена Майка Пенса выбрала платье «не по случаю и не по возрасту», представив всем «отвратительное воплощение американской идеи».
«Слишком короткое, слишком тесное», — так описал розово-чёрное платье «второй леди» портал Yahoo Style UK. Не особо удачно была подобрана и массивная розовая обувь, добавило издание.
Бесс Кальб, сценаристка шоу Джимми Киммела, в Твиттере отметила, что выбор платья без рукавов выглядит слишком небрежным. «Как вторая леди Карен Пенс путешествует по миру, представляя всем отвратительное воплощение американской идеи. Её наследие поистине уродливо», — подчеркнула Кальб.
Ремень на платье оказался вовсе некстати. «Это был большой выбор, и вы сделали это в день приёма королевы Рании, мамочка», — отметила Бесс Кальб.
Эпитет «мамочка» очень быстро подхватили остальные пользователи сети. «Может, мамочка подумала, что собирается на дискотеку в этом неуместном платье? — предположила Марта Мендоза. — Ни по случаю, ни по возрасту».
Поддержали сценаристку и другие пользователи: «Что происходит с людьми?», — удивился в комментарии Робин.
«Согласна! Платье слишком короткое и тесное для неё», — добавила Хилтруд Алти.
«Карен Пенс — это то, что происходит, когда у женщины нет друзей, которые бы сказали ей НЕ надевать это платье ни при каких обстоятельствах», — посочувствовал «второй леди» пользователь Хуксенштейн.
Некоторые предпочли воззвать прямо к Майку Пенсу: «Ради Бога, достаньте жене стилиста и поскорее! Так неуместно для неё стоять рядом с королевой Иордании, которая выглядит классно», — написала Лиза Боснич.
Примечательно, что сам вице-президент оплошности жены, судя по всему, также не понял. В своём Твиттере он с гордостью выложил фото, где чета позирует рядом с парой из Иордании. «Рад увидеться со своим другом… Продуктивная встреча. Вторая леди и я приветствуем его с супругой Ранией в резиденции вице-президента», — подписал Пенс фото. Правда, в комментариях ему тут же указали: «Боже мой, где мамочка достала этот платье?».
Стоит отметить, что в отличие от супруги президента Мелании Трамп, Карен всё это время удавалось избегать критики в связи с её манерой одеваться. Лишь однажды на мероприятии Indiana Society Ball в 2017 году, когда она надела белое кружевное платье, в соцсетях отметили, что госпожа Пенс «решила дать ещё один шанс своему свадебному наряду».
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