Ещё
Закошмарили: 5 платьев из Instagram Анны Калашниковой, которые она позаимствовала у Барби
Далее:
Читайте также:
Ещё
Исчезающие бикини: мода для храбрых
Исчезающие бикини: мода для храбрых

Закошмарили: 5 платьев из Instagram Анны Калашниковой, которые она позаимствовала у Барби 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
1  Теперь ясно, какие фильмы смотрит по ночам Анна Калашникова. Мода на красотку Барби Марипосу прошла еще в 2007 году. Но, кажется, персонаж до сих пор продолжает вдохновлять особенно инфантильных представительниц прекрасного пола. Мы бы посоветовали светской диве перейти на более взрослое кино и, улыбаясь, помахать детству ручккой.
2  Истории о Золушках в российском медиа-пространстве в последнее время появляются все реже. Что-то не обращают влиятельные мужчины внимания на целомудренных скромных красавиц. Так что, зря Анна попросила своего стилиста достать на «бал» очередное платье принцессы. Эти схемы давно не работают.
3  Образ Русалочки — один из любимых у нашей героини. Полагаем, Анна считает, что платье из шешуи в сочетании с роскошной укладкой в духе школьных выпускных поможет ей скорее стать акулой шоу-бизнеса. Кстати, первые сдвиги в этом направлении уже есть. Не так давно Калашникова стала ведущей футбольного шоу на Первом канале. Это ли не успех?
4  Хочешь стать суперзвездой — начни выглядеть как суперзвезда. Думаем, это еще одно правило, которым руководствуется телеведущая в повседневной жизни. Максимальное количество золота в данном случае не роскошь, а необходимость. Так что, не спешите бросать камни, завистники. Не ваша «золотая рыбка», вот вы и беситесь.
5  Еще одно кукольное платье, причем, на этот раз оно еще и такого же кукольного размера. Конечно, мы (как и все окружающие) завидуем фигуре 34-летней Анны, но того, что выглядит наряд крайне несолидно и добавляет и без того «воздушному» образу еще большей несерьезности, еще никто не отменял.
SNCmedia.ru: последние новости
Пляжный сезон: что надеть для похода на море В образе: повторяем лучшие луки Беллы Хадид Модный конструктор: 3 разных образа с топом-бандо
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исчезающие бикини: мода для храбрых42
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу17
Нелепые прозвища, которые звезды дают своим детям3
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение