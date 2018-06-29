Закошмарили: 5 платьев из Instagram Анны Калашниковой, которые она позаимствовала у Барби

1 Теперь ясно, какие фильмы смотрит по ночам Анна Калашникова . Мода на красотку Барби Марипосу прошла еще в 2007 году. Но, кажется, персонаж до сих пор продолжает вдохновлять особенно инфантильных представительниц прекрасного пола. Мы бы посоветовали светской диве перейти на более взрослое кино и, улыбаясь, помахать детству ручккой.

2 Истории о Золушках в российском медиа-пространстве в последнее время появляются все реже. Что-то не обращают влиятельные мужчины внимания на целомудренных скромных красавиц. Так что, зря Анна попросила своего стилиста достать на «бал» очередное платье принцессы. Эти схемы давно не работают.

3 Образ Русалочки — один из любимых у нашей героини. Полагаем, Анна считает, что платье из шешуи в сочетании с роскошной укладкой в духе школьных выпускных поможет ей скорее стать акулой шоу-бизнеса. Кстати, первые сдвиги в этом направлении уже есть. Не так давно Калашникова стала ведущей футбольного шоу на Первом канале. Это ли не успех?

4 Хочешь стать суперзвездой — начни выглядеть как суперзвезда. Думаем, это еще одно правило, которым руководствуется телеведущая в повседневной жизни. Максимальное количество золота в данном случае не роскошь, а необходимость. Так что, не спешите бросать камни, завистники. Не ваша «золотая рыбка», вот вы и беситесь.

5 Еще одно кукольное платье, причем, на этот раз оно еще и такого же кукольного размера. Конечно, мы (как и все окружающие) завидуем фигуре 34-летней Анны, но того, что выглядит наряд крайне несолидно и добавляет и без того «воздушному» образу еще большей несерьезности, еще никто не отменял.