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5 миди-юбок для пышных бедер: подсмотрели у Веры Брежневой
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Исчезающие бикини: мода для храбрых

5 миди-юбок для пышных бедер: подсмотрели у Веры Брежневой 

Лиза 43 минуты назад
Фото: Лиза
DARLING, VERO MODA, MAVI5 миди-юбок для пышных бедер: подсмотрели у Веры БрежневойЮбка-миди вошла в моду в 60-х. Дизайнеры тех лет считали, что эта модель как ничто иное подчеркивает изящество щиколоток и визуально делает силуэт стройнее. За счет расклешенного кроя достигаются правильные пропорции. А благодаря тому, что видна только самая узкая часть ноги, кажется, что обладательница такой юбки невероятно стройна. С чем можно носить юбку-миди:
с классической рубашкой, с простой белой футболкой, с шифоновой блузкой, с кроп-топом, с шелковым топом на тонких бретельках.
Вера Брежнева знает все эти секреты и выбирает для себя ультра-модную плиссированную модель. Ты также можешь скрыть все недостатки фигуры и подобрать стильную модель, подчеркивающую женственность. Мы подобрали для тебя 5 отличных вариантов, стоимость которых тебя непременно порадует. VERO MODA, 2990 руб.
DARLING, 2307 руб.
TOM TAILOR, 3000 руб.
MAVI, 2216 руб.
CATH KIDSTON, 2995 руб.
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