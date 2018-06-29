Мексиканке вернули пропавшие вещи

Женщина забыла свою сумку в такси.

В Отдел полиции района Беговой обратилась гражданка Мексики, сообщив, что у нее пропали вещи.

Как выяснили полицейские с помощью переводчика, она приехала из аэропорта на такси до гостиницы, расположенной на улице Лавочкина, и забыла в такси сумку, в которой были документы, личные вещи, а самое главное — деньги и билеты на футбольные матчи чемпионата мира.

Полицейские Северного административного округа быстро вышли на таксиста, который подвозил иностранку, но тот пояснил, что когда увидел, что пассажирка оставила сумку, то оставил ее на газоне у шлагбаума, перекрывающего въезд во двор дома, куда приехала женщина. Далее сумку заметил один из жителей дома и выдал ее приехавшим полицейским.