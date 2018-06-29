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Мексиканке вернули пропавшие вещи
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Мексиканке вернули пропавшие вещи 

Вечерняя Москва 32 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Женщина забыла свою сумку в такси.
В Отдел полиции района Беговой обратилась гражданка Мексики, сообщив, что у нее пропали вещи.
Как выяснили полицейские с помощью переводчика, она приехала из аэропорта на такси до гостиницы, расположенной на улице Лавочкина, и забыла в такси сумку, в которой были документы, личные вещи, а самое главное — деньги и билеты на футбольные матчи чемпионата мира.
Полицейские Северного административного округа быстро вышли на таксиста, который подвозил иностранку, но тот пояснил, что когда увидел, что пассажирка оставила сумку, то оставил ее на газоне у шлагбаума, перекрывающего въезд во двор дома, куда приехала женщина. Далее сумку заметил один из жителей дома и выдал ее приехавшим полицейским.
— Сотрудники ОМВД по району Беговой в кротчайшие сроки вернули гражданке Мексики пропавшую сумку с вещами, — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы Управления внутренних дел Северного административного округа Ясмина Шафигуллина.
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