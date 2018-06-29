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Модные купальники в стиле ретро как у икон стиля
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Модные купальники в стиле ретро как у икон стиля 

Sunmag 54 минуты назад
Фото: Sunmag
Ирина Щапова, журналист, феминистка и неугомонный шопоголик
За вдохновением к прошлому обращаются все творческие личности, и в особенности модные дизайнеры. Причем как в поисках той самой нетленной классики, в которую нам советуют инвестировать, так и за примерами образов, которые можно доработать, осовременить и получить «конфетку». Предлагаем позаимствовать эту логику для ключевого вопроса лета: какой новый купальник купить себе для следующего отпуска? Давайте вдохновляться фотографиями актрис и икон стиля прошлого века и копировать их манеру наслаждаться жизнью на пляже, как будто сексуальная революция еще не случилась.
Роми Шнайдер в фильме «Бассейн», 1969 год  Черное бикини с импровизированной шнуровкой — эдакая купальная версия того самого маленького черного платья. Даже не верится, что этой фотографии уже 50 лет — такое впечатление, как будто это просто черно-белый фильтр Instagram.
Топ бикини Calzedonia из ткани в рубчик (2 499 руб.); трусики бикини Calzedonia (1 299 руб.)
Клаудия Кардинале, 1962 год  В 80-е годы к этой модели купальника, как у Кардинале, добавится высокий разрез трусов, чтобы ноги смотрелись буквально бесконечными. И именно в таком «прилично-неприличном» виде эти слитные купальники и вернулись в моду сейчас.
Купальник H&M (1 999 руб.)
Джейн Мэнсфилд, 1956 год  После увиденной нами задорной фотографии Джейн Мэнсфилд мы даже как-то не решились уточнять, вышел ли из моды горошек. Ведь если вы умеете ТАК горячо носить купальники, то и принт не важен!
Купальник Marysia Swim ($185 по скидке)
Твигги, 1967 год  Твигги не опасалась стереотипов и явно не парилась на тему, прибавляет ли ей модный купальник несколько сантиметров в груди или нет. Заодно оцените ткань, фактурную и с веселой полоской, и фасон, открытый и прекрасно подходящий именно для загара.
Топ бикини Pull and Bear (799 руб. по скидке); трусики бикини Pull and Bear (599 руб. по скидке)
Рэкел Уэлч в фильме «Девушка в цементе», 1968 год  Еще один пример «плюшевого» купальника, но только перед вами уже актриса, модель и «девушка Бонда» Рэкел Уэлч на съемках. Мы гадаем насчет цвета и уверены, что это какой-то очень сексуальный оттенок — вишневый или шоколадный, например.
Топ бикини Bershka (1 599 руб.); трусики бикини Bershka (1 199 руб.)
Принцесса Диана, 1993 год  Диана еще тогда была в курсе, что активные виды спорта несовместимы со странными моделями купальников и сделала ставку на «бронебойную» классику — черный слитный купальник без поролоновых вставок (они появятся десятилетием позже)!
Купальник Stradivarius (999 руб.)
Мадлен Кастл, 1954 год  Девушкам с пышной грудью и тонкой талией можно смело забыть про все фасоны купальников, кроме слитного без бретелек, как у модели Мадлен Кастл. Ах да, и носите его около пляжа еще и как боди с шортами, и это будут самые сексуальные каникулы в вашей жизни.
Купальник Heidi Klein (€145)
Грейс Келли, 1955 год  Грейс изящно дает нам совет о том, что аксессуары важны даже на пляже. О ее купальнике можно сказать лишь «идеально белый», но зато сколько интересных деталей можно насчитать на одной фотографии!
Купальник Melissa Odabash (€200)
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