Модные купальники в стиле ретро как у икон стиля

За вдохновением к прошлому обращаются все творческие личности, и в особенности модные дизайнеры. Причем как в поисках той самой нетленной классики, в которую нам советуют инвестировать, так и за примерами образов, которые можно доработать, осовременить и получить «конфетку». Предлагаем позаимствовать эту логику для ключевого вопроса лета: какой новый купальник купить себе для следующего отпуска? Давайте вдохновляться фотографиями актрис и икон стиля прошлого века и копировать их манеру наслаждаться жизнью на пляже, как будто сексуальная революция еще не случилась.

Роми Шнайдер в фильме «Бассейн», 1969 год Черное бикини с импровизированной шнуровкой — эдакая купальная версия того самого маленького черного платья. Даже не верится, что этой фотографии уже 50 лет — такое впечатление, как будто это просто черно-белый фильтр Instagram.

Топ бикини Calzedonia из ткани в рубчик (2 499 руб.); трусики бикини Calzedonia (1 299 руб.)

Клаудия Кардинале, 1962 год В 80-е годы к этой модели купальника, как у Кардинале, добавится высокий разрез трусов, чтобы ноги смотрелись буквально бесконечными. И именно в таком «прилично-неприличном» виде эти слитные купальники и вернулись в моду сейчас.

Купальник H&M (1 999 руб.)

Джейн Мэнсфилд , 1956 год После увиденной нами задорной фотографии Джейн Мэнсфилд мы даже как-то не решились уточнять, вышел ли из моды горошек. Ведь если вы умеете ТАК горячо носить купальники, то и принт не важен!

Купальник Marysia Swim ($185 по скидке)

Твигги, 1967 год Твигги не опасалась стереотипов и явно не парилась на тему, прибавляет ли ей модный купальник несколько сантиметров в груди или нет. Заодно оцените ткань, фактурную и с веселой полоской, и фасон, открытый и прекрасно подходящий именно для загара.

Топ бикини Pull and Bear (799 руб. по скидке); трусики бикини Pull and Bear (599 руб. по скидке)

Рэкел Уэлч в фильме «Девушка в цементе», 1968 год Еще один пример «плюшевого» купальника, но только перед вами уже актриса, модель и «девушка Бонда» Рэкел Уэлч на съемках. Мы гадаем насчет цвета и уверены, что это какой-то очень сексуальный оттенок — вишневый или шоколадный, например.

Топ бикини Bershka (1 599 руб.); трусики бикини Bershka (1 199 руб.)

Принцесса Диана, 1993 год Диана еще тогда была в курсе, что активные виды спорта несовместимы со странными моделями купальников и сделала ставку на «бронебойную» классику — черный слитный купальник без поролоновых вставок (они появятся десятилетием позже)!

Купальник Stradivarius (999 руб.)

Мадлен Кастл, 1954 год Девушкам с пышной грудью и тонкой талией можно смело забыть про все фасоны купальников, кроме слитного без бретелек, как у модели Мадлен Кастл. Ах да, и носите его около пляжа еще и как боди с шортами, и это будут самые сексуальные каникулы в вашей жизни.

Купальник Heidi Klein (€145)

Грейс Келли, 1955 год Грейс изящно дает нам совет о том, что аксессуары важны даже на пляже. О ее купальнике можно сказать лишь «идеально белый», но зато сколько интересных деталей можно насчитать на одной фотографии!

Купальник Melissa Odabash (€200)

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