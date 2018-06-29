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Как фейковый дизайнер попал на модный показ
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Как фейковый дизайнер попал на модный показ 

Рамблер 1 час назад
Фото: facebook.com/VICE
Оказывается, обмануть главных парижских можников не так уж сложно.
Журналист издания Vice Уба Батлер прикинулся итальянцем Джоржио Певиани и отправился покорять сердца фанатов моды в Париж.
Такое имя было выбрано неслучайно, журналист прогуливался по рынку и среди прочих "абибасов" нашел джинсы марки Georgio Peviani. Похоже на Армани, но нет. Недолго думая, Уба решил прикинуться тем самым дизайнером и показать себя на Неделе моды в Париже. Он накупил вещей и отправился в столицу моды.
На первое мероприятие он проник, сказав, что потерял аккредитацию, его пропустили, он был дружелюбен, со всеми знакомился, общался и раздавал визитки. Его одеждой заинтересовались!
Он предложил примерить одному манекенщику, тот оценил крой, и ткань, а девушке-байеру понравились пуговицы. Правда, он чуть не прокололся на своем английском акценте, ведь притворялся он итальянцем. Но обошлось.
Когда все закончилось, он сумел отыскать родоначальника этой марки, им оказался Адам, торговец, который приехал в Англию из Замбии. Это он начал шить и продавать джинсы под маркой Georgio Peviani. И да, такое название было выбрано, потому что походе на Армани.
Женский форум
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