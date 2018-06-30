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Женские инвестиции: На что стоит тратить деньги не задумываясь
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Женские инвестиции: На что стоит тратить деньги не задумываясь 

Fraufluger.ru 58 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
Инвестиции — это не только удачное вложение денег и наша финансовая подушка безопасности. Пока мужчины вкладываются в ценные бумаги и машины, женщины могут cделать вклад в те вещи, которые действительно греют им душу, а бонусом согреют и кошелек. Женские инвестиции: На что стоит тратить деньги не задумываясьОдежда Вещи из винтажных коллекций известных модных домов вовсе необязательно
носить, но купить все же желательно. Со временем, какие-нибудь винтажные
перчатки Dior или культовое платье-кокон Balenciaga в  десятки раз окупятся и принесут вам еще больше денег. Про положительные эмоции,
которые вы будете испытывать, зная, что обладаете модной реликвией, даже не  стоит говорить.
Сумки
Сумки Hermes Birkin и Kelly ежегодно доказывают, что являются лучшим объектом для инвестиций,
потому что с каждым годом дорожают на 15%. Люди, которые оценили финансовые
возможности изделий Hermes,
а это не только женщины, но и мужчины, не останавливаются ни перед чем. Их не  пугает сложная процедура получения сумки и её цена, ведь они знают, что такая
сумка очень удачное вложение.
Кроссовки
Относительно новый вариант для ваших инвестиций — редкие кроссовки.
Сейчас мировой вторичный рынок таких кроссовок оценивается в 1 миллиард
долларов, а за их покупкой выстраиваются километровые очереди еще до старта
продаж. О модной составляющей этой инвестиции напоминать не будем, сейчас
кроссовки на пике популярности. К вкладам в кроссовки нужно подходить серьезно,
ведь покупатели оценивают их цвет, детали и, особенно, звездное происхождение.
Ювелирные украшения
Покупка ювелирных украшений — это всегда маленький праздник,
а если она сделана с умом, то еще и удачный вклад своих денег, который сможет со  временем приумножить ваш капитал. Стоит понимать, что украшения из сетевых
ювелирных магазинов, которые находятся в массовом производстве, вряд ли смогут принести
вам деньги, но изделия, которые изготовлены в единичном экземпляре под эгидой
бренда с многолетней историей — очень удачный вклад.
Часы
Инвестиции в часы раньше расценивались как пустая трата
денег, и их скорее воспринимали, как показатель статуса и состояния. Но  ситуация изменилась, и теперь дорогие часы воспринимаются как отличное вложение денежных средств. Конечно,
в основном у инвесторов пользуются популярностью часы известных марок, таких как Rolex или  Cartier, но истинные знатоки отдают свои предпочтения тем кто выпускает эксклюзивные модели часов,
к примеру Patek Philippe.
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