Женские инвестиции: На что стоит тратить деньги не задумываясь

Инвестиции — это не только удачное вложение денег и наша финансовая подушка безопасности. Пока мужчины вкладываются в ценные бумаги и машины, женщины могут cделать вклад в те вещи, которые действительно греют им душу, а бонусом согреют и кошелек. Женские инвестиции: На что стоит тратить деньги не задумываясьОдежда Вещи из винтажных коллекций известных модных домов вовсе необязательно

носить, но купить все же желательно. Со временем, какие-нибудь винтажные

перчатки Dior или культовое платье-кокон Balenciaga в десятки раз окупятся и принесут вам еще больше денег. Про положительные эмоции,

которые вы будете испытывать, зная, что обладаете модной реликвией, даже не стоит говорить.

Сумки

Сумки Hermes Birkin и Kelly ежегодно доказывают, что являются лучшим объектом для инвестиций,

потому что с каждым годом дорожают на 15%. Люди, которые оценили финансовые

возможности изделий Hermes,

а это не только женщины, но и мужчины, не останавливаются ни перед чем. Их не пугает сложная процедура получения сумки и её цена, ведь они знают, что такая

сумка очень удачное вложение.

Кроссовки

Относительно новый вариант для ваших инвестиций — редкие кроссовки.

Сейчас мировой вторичный рынок таких кроссовок оценивается в 1 миллиард

долларов, а за их покупкой выстраиваются километровые очереди еще до старта

продаж. О модной составляющей этой инвестиции напоминать не будем, сейчас

кроссовки на пике популярности. К вкладам в кроссовки нужно подходить серьезно,

ведь покупатели оценивают их цвет, детали и, особенно, звездное происхождение.

Ювелирные украшения

Покупка ювелирных украшений — это всегда маленький праздник,

а если она сделана с умом, то еще и удачный вклад своих денег, который сможет со временем приумножить ваш капитал. Стоит понимать, что украшения из сетевых

ювелирных магазинов, которые находятся в массовом производстве, вряд ли смогут принести

вам деньги, но изделия, которые изготовлены в единичном экземпляре под эгидой

бренда с многолетней историей — очень удачный вклад.

Часы

Инвестиции в часы раньше расценивались как пустая трата

денег, и их скорее воспринимали, как показатель статуса и состояния. Но ситуация изменилась, и теперь дорогие часы воспринимаются как отличное вложение денежных средств. Конечно,

в основном у инвесторов пользуются популярностью часы известных марок, таких как Rolex или Cartier, но истинные знатоки отдают свои предпочтения тем кто выпускает эксклюзивные модели часов,

к примеру Patek Philippe.

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