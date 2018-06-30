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Клоунский комбез, цыганское платье и даже «домашний халат»: модные провалы звезд за июнь
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Клоунский комбез, цыганское платье и даже «домашний халат»: модные провалы звезд за июнь 

WMJ.ru 43 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Даже звезды совершают ошибки. Конечно, у них есть возможность покупать самые дорогие наряды. Но дорого не значит стильно. WMJ.ru собрал для тебя самые странные выходы знаменитостей, чтобы ты не совершала подобных ошибок.
В погоне за популярностью многие звезды всеми силами пытаются привлечь к себе внимание. Часто это происходит за счет их необычных и шокирующих выходов в свет. Видимо, они руководствуются правилом «Плохой пиар тоже пиар». Странно, что, постоянно находясь в атмосфере модной индустрии, некоторые из них до сих пор не научились отличать красивые аутфиты от безвкусицы. Хотя, может быть, они и сами недовольны своим внешним видом, но тогда их уверенности в себе стоит позавидовать.
Излишняя откровенность, слишком устаревшее ретро, бабушкин гардероб — все эти ошибки встречаются и у звезд. Алексис Скай совсем переступила грань приличия, даже Ким Кардашьян на ее фоне выглядит как пуританка. Эмили Ратажковски и вовсе удивила своих фанатов: последний выход, наверное, самый безвкусный за всю ее карьеру. Но чтобы не быть голословными, предлагаем тебе убедиться самой — листай галерею и любуйся модными провалами звезд.
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:East News, Global Look Press
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