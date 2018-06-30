«Новая любовь?»: посвежевшая Анджелина Джоли вышла в свет в роскошном наряде

Внимание СМИ по-прежнему приковано к семье голливудских актеров Анджелины Джоли Брэда Питта . Похоже, мириться они не намерены, но и развод пока еще не оформили. На днях кинозвезда наконец появилась на публике в шикарном платье и с лучезарной улыбкой, хотя в последнее время красавица вовсе не радовала внешним видом.

Поклонники Анджелины Джоли в восторге — она вышла в свет в роскошном наряде и прекрасном расположении духа. 43-летняя актриса сейчас находится в Лондоне на съемках продолжения фильма «Малефисента», в котором исполняет главную роль. Она посещает разные мероприятия и недавно продемонстрировала шикарный образ, прибыв на церковную службу в Соборе Святого Павла.

Бывшая возлюбленная Брэда Питта отлично выглядела в строгом светлом платье и перчатках, ее голову украшала вычурная шляпка замысловатой формы. Джоли украсила уши серьгами с камнями и не забыла прикрепить к платью орден, который ей вручила королева Великобритании Елизавета II за активную благотворительную деятельность.

Фанаты в восторге от посвежевшей Анджелины. Они подозревают, что Джоли лучше выглядит в связи с позитивными изменениями в личной жизни: «Очень красивая, помолодела прямо». «Ой, она вернулась в себя? Намного лучше стала выглядеть, улыбается, ей идет!» «Все равно очень худенькая, мне ее жаль, но все равно лучше стала выглядеть, чем месяцами ранее».

«Неужели и правда у нее новая любовь? Я поверить не могу, так надеялась, что она с Брэдом Питтом помирится…» «Анджелина прямо расцвела, намного лучше стала выглядеть! Наверное, у нее новая любовь». Не секрет, что сейчас Анджелина Джоли борется с Брэдом Питтом за право опеки над их шестью детьми. Супруги также имеют друг к другу имущественные претензии. Голливудский сердцеед даже назвал свою жену лицемеркой, поскольку уверен, что ее благотворительность носит показной характер.