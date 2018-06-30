Помпоны и шорты-мини: загорелые модницы продемонстрировали свои наряды на улицах Самары

Ожерелья из бабочек, русские народные сарафаны и откровенные боди. На что только не идут жительницы Самары, чтобы привлечь внимание мужчин жарким летом. 63.ru собрал самые стильные, на наш взгляд, образы из десяти Instagram-аккаунтов жительниц губернии. О том, как волжские красавицы радовались новому сезону, читайте и смотрите в нашем материале.

Публикация от VINOGRADOVA ХОРЕОГРАФ (@vinograddance) 26 Июн 2018 в 11:11 PDT Лето — отличная пора для тренировок на улице. В основу спортивного «лука» Татьяны Виноградовой легли практичная серая майка, леггинсы и морковные «конверсы». Удачный снимок девушка не преминула залить в Instagram.

Публикация от 🌟Olga Korchagina🌟 (@olyushka_korchagina) 26 Июн 2018 в 4:07 PDT Практичный образ для отдыха выгуляла и Ольга Корчагина. Шорты из денима девушка виртуозно дополнила белой блузой с актуальными в этом сезоне воланами на рукавах.

Публикация от @nika_uliyanova 4 Июн 2018 в 10:44 PDT А вот Ника Ульянова не стала ломать голову над сложными сочетаниями. Девушка просто надела поверх леопардового боди джинсовую куртку oversize.

Публикация от @nika_uliyanova 30 Май 2018 в 1:52 PDT Продолжает столь полюбившуюся жительницам Самары тему денима Анастасия Старостина. На летний корпоратив девушка надела джинсы-«бойфренды», серую майку и белые кроссовки.

Публикация от Nastya Starostina (@ananas_t1a) 7 Июн 2018 в 12:09 PDT Свой образ Настя дополнила очками, а снимок лаконично подписала:

— Корпоратив такой корпоратив.

Не расстается с практичными кроссовками и Александра Пархета. Чтобы привлечь внимание иностранных болельщиков, а заодно и поддержать сборную России, девушка примерила этнический сарафан. Сделать образ более современным и стильным Саша сумела с помощью перламутрового клатча на длинном ремне.

🇷🇺 рашан Наташа Публикация от Саша Пархета (@privetparhet) 19 Июн 2018 в 10:19 PDT А вот фотографу и модели Юлии Бездарь футбольная тематика успела порядком набить оскомину. Спасаться от чемпионата мира по футболу девушка предпочитает за городом.

Публикация от Юля Бездарь❙Фотограф (@yuliyabezdar) 28 Июн 2018 в 4:10 PDT — Причина сегодняшнего зефирного настроения — новый костюмчик. Уже нахожусь в предвкушении предстоящего путешествия: солнце, лазурный берег и много-много красивых локаций, — написала девушка. — Иногда по моим снимкам и не скажешь, что это окрестности провинциального городка в центре России.

Публикация от Oksana (@oksana_kosova) 13 Июн 2018 в 9:41 PDT Продолжает эпатировать местных жителей популярный в Самаре insta-блогер Оксана Косова. Образ женщины как всегда отличается буйством красок, а его настоящей изюминкой по праву можно считать ожерелье из бабочек.

— Кто-то, вспоминая меня, улыбается, кто-то зубами скрипит, кто-то кулаки сжимает… А меня радует! Ну незабываемая я, — написала Оксана.

Публикация от Маркетолог Анна Сухова (@anutasan) 1 Май 2018 в 7:12 PDT Ярким образом отличилась и самарский маркетолог Анна Сухова. Белое платье свободного кроя девушка дополнила джинсовым тренчем, спортивными гольфами и кожаным рюкзаком.

Публикация от NELLY SHALAGINOVA (@nellys_candy) 14 Июн 2018 в 2:07 PDT Продемонстрировала любовь к практичным вещам и Нелли Шалагинова. Свой стильный рюкзак девушка украсила разноцветными помпонами.

— План дня: облачиться в купальник и подвергнуться нападению жгучего солнца, — написала девушка.

Публикация от Дашка (@dashka_dashka163) 20 Июн 2018 в 7:47 PDT Завершает insta-обзор по-настоящему сочный образ от жительницы Самары. На прогулку с собакой Дарья надела юбку кораллового цвета, шифоновую блузу и «сникерсы» на танкетке. Свою публикацию девушка подписала:

— Вся красота нашего района на одном фото.