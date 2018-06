Converse выпустили новые кеды. Hot or not? Голосуй!

Вообще-то, что касается «Конверсов», мы всегда за классику. Исключение — коллаборации бренда с Tyler, the Creator. Но сегодня в продажу поступили короткие черно-белые кеды Converse Chuck Taylor’s 70 с геометричным принтом в виде розы. Стоят они $90, а купить их можно на официальном сайте бренда. И мы в восторге. А ты что скажешь, hot or not?

