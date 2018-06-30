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Нарисовались: Рианна и Жозефин Скривер с фиолетовыми губами
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Нарисовались: Рианна и Жозефин Скривер с фиолетовыми губами 

SNCmedia.ru 49 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Комментирует визажист студии красоты Ma&Mi на Маяковской Камила:
«Помады темных сливовых оттенков в моде уже давно и сегодня они не сдают своих позиций. Хотя стоит отметить некоторые изменения: в 2018 году популярнее стали более светлые фиолетовые цвета. Это отлично видно на примере макияжа Жозефин Скривер и Рианны.
Первая решила поразить всех графичными, яркими губами: холодный мейк и четкий бантик на губах, но при этом мягкий макияж глаз, где нет ничего лишнего. Образ в целом получился яркий, но строгий. Этого можно было бы избежать, не прорабатывая так четко форму губ. Так что, в макияже Жозефин Скривер можно было бы смягчить верхний контур. Плюс контраст светлой кожи и темной помады придает возраст и подчеркивает все морщинки. Возможно, следовало выбрать более светлый оттенок помады. Наконец, стоит отметить, что матовая помада до сих пор актуальна, но наносить ее нужно только на идеально гладкие губы. Поэтому перед макияжем стоит сделать скраб для губ и увлажнить их бальзамом.
Рианна же играет с контрастами теплого и холодного и с сиянием текстур. Главный акцент ее макияжа — графитные губы, но при этом множество полутонов одного цвета в переливах. Мягкие теплые оттенки помогли макияжу не выглядеть грубо и строго, при этом смягчили яркость и холод.
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Рианна, на мой взгляд, лучше обыграла образ: в макияже больше современных тенденций и больше мягкости, несмотря на яркость и силу цвета».
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