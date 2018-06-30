Модные платья для полных женщин в 2018 году

Для полных женщин подходит множество интересных фасонов платьев. Одной из самых модных считается модель с фигурным краем, как на фото. Такое платье корректирует фигуру. Новинка 2018 года — платья с фигурным краем для полных. Наиболее удачная модель включает в себя расклешенный низ и закрытый верх. Какие еще платья подходят дамам в теле?

Модные летние платья

Впереди еще целых два месяца долгожданного лета. Самое время выбрать несколько исключительно летних моделей платьев. Для полных женщин стилисты предлагают модели из шифона (см. фото) и других легких тканей. Из них платье может быть пошито как всецело, так легкие ткани могут быть использованы в качестве вставок. Цветовая гамма включает в себя всего лишь два варианта:

однотонная;

принт.

yandex_ad_1 Длина в летнем платье имеет особенное значение. В 2018 году для обладательниц пышных форм противопоказаны мини. Есть множество других модных платьев, которыми стоит заменить мини.

Актуальной остается длина до колена. Среди новинок — платья в пол.

Почему полным не стоит носить мини? Во-первых, такая длина демонстрирует все те участки тела, которые должны быть скрыты при наличии лишнего веса. Во-вторых, чрезмерная вульгарность. Не всем женщинам удается грамотно подобрать длину платья так, чтобы она выглядела привлекательно, но в то же время довольно скромно.

Силуэт летних платьев разнообразен:

прямой;

приталенный;

V-образный.

Стоит отметить, что платья, сшитые по фигуре, давно перестали быть элементом гардероба исключительно стройных женщин. Приталенные модели вправе носить все представительницы прекрасного пола, несмотря на вес. Полные женщины не должны отказывать себе в удовольствии примерить платье по фигуре.

Исключения составляют чересчур узкие модели, которые некрасиво обтягивают тело.

Что касается элементов декора летних платьев, то это может быть асимметрия подола или рукава. При этом рукав может быть как коротким, так и длинным.

Среди других особенностей летних платьев для полных:

широкие лямки;

треугольные декольте;

овальная форма.

В продаже можно найти даже открытые платья для полных. На случай вечерней прохлады к ним стоит подобрать легкий кардиган или жакет.

Нужны ли в гардеробе платья с запахом?

Для полных женщин актуальными в 2018 году будут платья с запахом (см. фото). Их длина может варьироваться в зависимости от предпочтений. Среди разнообразных видов декора:

с оборками;

с длинным поясом из атласа.

yandex_ad_2 Цветовая палитра широка. Новинка — градиентные платья с запахом.

Модель футляр

Для полных женщин стилисты рекомендуют платье-футляр. Стоит отметить, что такая модель пользуется популярностью и у фигуристых барышень. Составляя базовый гардероб, следует обязательно обратить внимание на такое модное платье. Несмотря на то, что это далеко не новинка, дизайнеры в 2018 году придумали несколько интересных деталей, а также разнообразили цветовую гамму.

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Классика базового гардероба полной женщины — однотонное платье-футляр (см. фото). При условии грамотного подбора украшений, обуви и сумочки этот образ не будет смотреться скучно.

К более оригинальным моделям стоит отнести:

платье с вышивкой;

платье с градиентом.

Стоит отметить, что цвет вышивки должен сочетаться с цветом платья или же отличаться от него максимум на 1-2 тона. Такой декор смотрится очень эффектно, хотя, на первый взгляд, выглядит вполне буднично.

Что еще полезно знать о платье-футляре?

Такая модель также может быть частично выполнена из полупрозрачной ткани. Как правило, это вставки. Женщинам в теле следует обратить внимание на то, чтобы они не были именно на тех местах, которые следует скрыть.

Также платье-футляр может быть сшито из ткани с разнообразными принтами. Самая популярная расцветка — горох. Они в любой сезон остается в тренде. Не менее популярен цветочный принт.

Однако с ним дамам с формами следует быть предельно осторожными. Размер рисунка имеет в данном случае значение. Слишком крупные цветы визуально добавляют женщине несколько лишних кило.

Платья в пол для полных

Традиционно платья в пол носят на званые вечера или на какие-либо праздничные мероприятия. Для полных женщин такая модель будет уместна и в будничном гардеробе. Как и модель футляр, платье в пол новинкой не назовешь. Каждый сезон 2018 года оно вновь и вновь попадает в топ самых популярных предметов гардероба для пышнотелых красоток. Платья в пол (см. фото) очень элегантны и женственны. Цвет может быть самым разнообразным. Красиво смотрятся оттенки марсала, а также черный.

Есть несколько вариантов моделей платьев в пол:

многослойные;

прямые;

расклешенные.

Прежде всего, в таких платьях внимание обращено на длину. Только потом на цвет. Что касается тканей, они могут быть как тонкими, так и плотными.

Существует одно правило, которое касается выбора абсолютно любого предмета гардероба. Чем плотнее ткань, тем более сдержанный должен быть цвет. То же самое касается и фасона. Он должен быть максимально простым.

Идеальное платье в пол Идеальное платье в пол должно быть из шифона. Цвет в этом случае может быть любым. Декор при этом может быть самым разнообразным. Кроме шифона, стилисты рекомендуют обратить внимание на другие легкие ткани. Выбор цвета и декора в данном случае не будет играть существенной роли. Если же речь пойдет о других тканях, то к выбору вышеперечисленных параметров следует подходить особенно внимательно.

Вечерние платья для полных

Среди вечерних платьев для полных женщин особого внимания заслуживают модели в черном цвете. В 2018 году черный снова на пике популярности. Модные вечерние платья (см. фото) в таком цвете выглядят очень благородно. Плюс ко всему они визуально корректируют фигуру, скрывая все лишнее.

Еще одно преимущество черного — он сочетается практически с любым фасоном.

Тем женщинам, кто считает черный слишком скучным, стилисты рекомендуют обратить внимание на модели с вышивкой или необычным фасоном. Среди новинок вечерних платьев для полных:

полупрозрачные вставки;

гипюр;

открытые плечи.

Достаточно какого-то одного акцента на платье, чтобы выглядеть привлекательно в глазах окружающих.