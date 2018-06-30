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Ирина Шейк опубликовала откровенное фото — и понизила самооценку россиянок
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Ирина Шейк опубликовала откровенное фото — и понизила самооценку россиянок 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
Модель Ирина Шейк активно трудится и участвует в огромном количестве мероприятий и фотосессий. Некоторые из них проходят в поистине райских уголках — на золотых пляжах у океана. И всем, кто не мог лично видеть, насколько хороша Ирина в купальнике, девушка благосклонно дает такую возможность, выкладывая в своем аккаунте в Instagram соблазнительные фото.
Да, снимок — только реклама белоснежной модели купальника марки Tropic of C, но кто обратил на него внимание? В комментариях к фотографии почти нет восторгов по поводу одежды. Зато Ирину массово признают богиней, обладательницей неземных форм и шарма и вообще ругают, мол нельзя быть на свете красивой такой.
На фото Ирина отметила свою подругу модель Кэндис Свейнпол, которая основала рекламируемый бренд. В аккаунт Кэндис тоже не советуем заглядывать, особенно располневшим беременным женщинам — умрете от зависти. Серьезно.
Ранее Пятый канал публиковал фото Ирины Шейк, которое вызвало бурю обсуждений ее возможной второй беременности.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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