Ирина Шейк опубликовала откровенное фото — и понизила самооценку россиянок

Модель Ирина Шейк активно трудится и участвует в огромном количестве мероприятий и фотосессий. Некоторые из них проходят в поистине райских уголках — на золотых пляжах у океана. И всем, кто не мог лично видеть, насколько хороша Ирина в купальнике, девушка благосклонно дает такую возможность, выкладывая в своем аккаунте в Instagram соблазнительные фото.

Да, снимок — только реклама белоснежной модели купальника марки Tropic of C, но кто обратил на него внимание? В комментариях к фотографии почти нет восторгов по поводу одежды. Зато Ирину массово признают богиней, обладательницей неземных форм и шарма и вообще ругают, мол нельзя быть на свете красивой такой.

На фото Ирина отметила свою подругу модель Кэндис Свейнпол, которая основала рекламируемый бренд. В аккаунт Кэндис тоже не советуем заглядывать, особенно располневшим беременным женщинам — умрете от зависти. Серьезно.

Ранее Пятый канал публиковал фото Ирины Шейк, которое вызвало бурю обсуждений ее возможной второй беременности.