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Ирина Шейк показала загорелое тело и аппетитные ягодицы в белоснежном купальнике
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Ирина Шейк показала загорелое тело и аппетитные ягодицы в белоснежном купальнике 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
32-летняя Ирина Шейк похвасталась фигурой в соблазнительном купальнике.
Ирина Шейк, которую в последние несколько месяцев подозревают во второй беременности, пока никак не комментирует все домыслы, а вместо этого делится с поклонниками горячим снимками. Вот, например, несколько часов назад в Instagram модели появилось фото, на котором она запечатлена лежащей на пляже в белом купальнике. Акцент на фото сделан на упругих ягодицах, а живот скрыт от посторонних глаз.
В комментариях фолловеры на разных языках расхваливают сочную фигуру Ирины, которая, действительно, заслуживает особого внимания. Но что интересно: ранее Шейк также публиковала себя в бикини. Но и в этот раз Шейк приняла такую позу, чтобы нельзя было увидеть ее живот. Неужели в скором времени сексуальная красотка подарит своему жениху Брэдли Куперу второго ребенка?
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Фото:Instagram
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