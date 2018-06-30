Самые стильные советские актрисы, с которых стоит брать пример

Неудивительно, что нашу подборку открывает непревзойденная Гурченко, стиль и шарм которой сводили с ума толпы мужчин и заставляли подражать большую часть советских женщин. Актриса всегда была одета с иголочки. Главными составляющими ее образа были оригинальные аксессуары, красивая укладка и прямая осанка. Правда, ее самобытный элегантный стиль сформировался только в 80-е.

В одном из своих интервью Гурченко призналась, что в те «нищие» времена трудно было достать по-настоящему красивую вещь, поэтому практически все свои луки актриса и певица шила себе сама, в том числе и ее знаменитые шляпки. Так что, девочки, берем на заметку и бежим на курсы кройки и шитья. И не забываем держать спину ровно!

Эту актрису и ее ушедшую в народ фразу «не виноватая я, он сам пришел» знают все. Именно в фильме «Бриллиантовая рука» Светлана закрепила за собой статус не только советского секс-символа, но и одной из главных модниц. Ее культовый розовый халатик стал мечтой всех жительниц СССР. Также актрису смело можно назвать первооткрывательницей стрелок в Советском Союзе, которые не выходят из моды по сей день.

Светличная часто выезжала за рубеж и привозила много эксклюзивных вещей, которые были недоступны другим актрисам. Так, со временем у Светланы сложился свой смелый стиль: классические фасоны и строгую черно-белую гамму девушка разбавляла интересными шляпками и яркой обувью, благодаря чему выглядела очень эффектно. Поэтому рисуем аккуратные стрелки, надеваем маленькое черное платье, добавляем ко всему этому любимые красные туфли и идем завоевывать мужские сердца. Но только так, чтобы потом не пришлось кричать: «Не виноватая я!».

Ирина Алферова, которую мы знаем благодаря роли Констанции в «Трех мушкетерах», всегда была эталоном советской моды и образцом хорошего вкуса. Еще в молодые годы актриса для создания своих образов смешивала три стиля: элегантный, кэжуал и романтичный.

Как в молодости, так и сейчас для выхода в свет Ирина выбирает классический стиль и придерживается спокойных цветов. Будучи одной из самых ярких советских модниц, Алферова предпочитала сдержанные образы, которые разбавляла деталями из романтического стиля. На архивных фото актрисы можно заметить, что любимый лук Алферовой состоял из платья простого кроя, туфель-лодочек и жемчужной нити. Бессмертная классика на все времена, которая тоже никогда не подведет, особенно на первом свидании.

Гардеробом этой актрисы восторгались не только ее зрители, но и близкие. Орлова любила красиво одеваться, поэтому свои образы доверяла только лучшим портнихам Москвы, также многие вещи шила сама из привезенной заграничной ткани.

Любовь всегда выглядела блестяще, при этом в ее туалетах никогда не было ничего лишнего: костюм или платье скромного фасона, эксклюзивные туфельки с сумочкой, плюс милые перчатки. Основу ее гардероба составляли юбки по колено, блузы с глухим воротником и светлые пиджаки с большими подплечниками. Поэтому все, что нужно для создания стиля, как у актрисы — капелька скромности и никаких излишеств. А еще запоминаем полезную любимую фразу Любови Орловой: «Лопни, но держи фасон!».

Безусловно, главная деталь образа Полищук — ее неподражаемая улыбка. Без этого аксессуара, кстати, лучше из дома девушке вообще не выходить. Советская « Софи Лорен » отличалась своей сильной любовью к кэжуалу. Ей очень нравились теплые, кофейные тона, синий и голубой цвета.

Часто она надевала старые джинсы с дырками на коленках, уютный свитер и винтажную джинсовку. Когда актриса была в особо игровом настроении, облачалась в мини-шорты, экстравагантную кофточку, жилетку от Диора и обувала высоченные шпильки. Выходить в свет Полищук не любила, поэтому, если ей приходилось ступать на красную дорожку, обращалась к английской классике.

Полищук всегда одевалась под настроение и никогда не боялась экспериментов, которые совсем не стоит игнорировать и современным модницам.