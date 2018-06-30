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Беременная Ирина Шейк показала сочные ягодицы в стильном купальнике
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Беременная Ирина Шейк показала сочные ягодицы в стильном купальнике 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Модель подогревает слухи о своем интересном положении.
Слухи о новой беременности Ирины Шейк появляются в СМИ с завидным постоянством. Не успели журналисты поздравить модель, встреченную папарацци в элитном перинатальном центре, с грядущим пополнением, как красотка продемонстрировала идеальную фигуру в золотистом платье с корсетным верхом. Однако новые фотографии, которые Шейк публикует в Instagram, все красноречивее подтверждают правдивость светских сплетен. На свежем снимке модель позирует, лежа на песке. Стильный белый слитный купальник с черными вставками подчеркнул аппетитные ягодицы модели, а томная поза скрыла от любопытных глаз ее живот.
Напомним, о первой беременности Ирины Шейк стало известно на Victoria’s Secret Fashion Show в 2016 году. Возлюбленная актера Брэдли Купера вышла на подиум в сексуальном сером комплекте с кружевным поясом для чулок, который не сумел скрыть небольшой срок беременности модели. В марте 2017 года Ирина впервые стала мамой, родив девочку, которую назвали Леа де Сьен.
Фото: Mehdi Taamallah, Hubert Boesl, Sonia Moskowitz, Dave Bedrosian/imago stock&people, Boesl, Christopher Smith/AdMedia, Marc Dominguez, Stephen Lock/Globallookpress, instagram
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