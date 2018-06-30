Выбор экспертов: 17 лучших тинтов для губ и щек

Средства с эффектом естественного сияния, которые визуально увеличат губы, не испугаются жары и дождя и не высушат нежную кожу: лучшие варианты от экспертов ищите в новой подборке BeautyHack.

Бальзам для губ с эффектом естественного сияния Healthy Glow Lip Balm, Chanel

Мой лучший друг для экспресс-макияжа губ. Бальзам, но на деле работает как отличный увлажняющий тинт. Нет-нет, не тот, который въедается в губы и сушит их, а наоборот, отлично смягчает кожу (в составе масло моринги и производное витамина Е) и при этом дает эффект «стейна». С ним мне не нужны бальзам и помада — это настоящее средство «два в одном». Я выбрала оттенок спелой черешни (Deep), который сделал мой натуральный цвет губ более насыщенным (кстати, у каждого цвет проявляется по-разному). Стойкий — наношу с утра и могу еще часов шесть не думать про обновление: сходит аккуратно, без явного контура, но эффект увлажнения остается. Подруги на днях спросили меня, не увеличила ли я губы: разумеется, нет! Но объем им бальзам придал знатный. Берите на заметку это средство и для тех случаев, когда в вашем образе акцент сделан на глаза: макияж получится гармоничным.

Цена: 2 760 руб.

Тинт Lacquer Plump, J’ADIOR, Dior

Это средство тут же хочется попробовать после просмотра рекламы с Беллой Хадид . Сидишь и думаешь: «Неужели такие красивые пухлые губы могут быть и у меня?». Еще как могут!

Проблема многих тинтов в том, что они в прямом смысле «вживаются» в нежную кожу и часто высушивают ее. Здесь все продумано — формула содержит гиалуроновую кислоту и гибискус для ультраувлажнения и заветного увеличения объема губ. Помните легендарные Dior Lip Maximizer с ментолом? Достойная альтернатива!

Lacquer Plump представляет собой эмульсию с оттеночным эффектом, но, как и насыщенный цвет, так и увлажнение остаются с вами на 6-7 часов. Самое главное — средство аккуратно сходит с губ, оставляя эффект тинта, а не «грязного» контура.

В коллекции 12 оттенков (от нюдового до винного) с разной текстурой (семь классических, два неоновых и три с глиттером). Мне захотелось попробовать классический красный — я любитель ярких губ (допускаю даже в повседневном макияже, но при условии, что это единственный акцент!). Комфортное нанесение (да-да, такую яркую помаду можно наносить даже в спешке, потому что удобный аппликатор хорошо и аккуратно очерчивает контур губ), глянцевый блеск, интенсивное увлажнение, отличная стойкость — тест пройден, добро пожаловать в мою ежедневную косметичку!

Цена: 2 425 руб.

Гелевый тинт для губ Holi Pop Jelly Tint, RD01 Cherry, Holika Holika

Пионеры корейского ухода на нашем рынке последние пару лет особенно активно развивают макияж — и запустили летом большую линейку Holi Pop (относящуюся к ней удлиняющую тушь мы уже демонстрировали). Гелевый тинт хорош тем, что не сразу впитывается полностью, а за счет этого не сильно сушит губы.

Цена: около 500 руб.

Жидкая матовая помада Made To Last Lip Tint, 005 Orange Juice, Pupa

Матовый тинт с аккуратным аппликатором, очень стойкий и плотный и при этом достаточно милостивый к губам. Европейское прочтение корейского понятия «тинт» — гибрид собственно тинта и жидкой помады. Насыщенный красно-коралловый оттенок Orange Juice осенью особенно хорош.

Цена: 700 руб.

Помада-бальзам Volupté Tint-in-Balm, Desire Me Pink, Yves Saint Laurent

Слово tint марка использует в прямом смысле — в качестве обозначения легкого оттенка, а не указывая таким образом на текстуру. По сути, Volupté Tint-in-Balm — увлажняющая помада с цветной сердцевиной, но когда уходит глянец, на губах остается намек на цвет. Desired Me Pink — красивый холодный розовый.

Цена: около 2 700 руб.

Тинт для губ Glossy Blaster Tint, 12 Red Dragon, Too Cool For School

Громкая и веселая корейская марка тоже, конечно, делает свои тинты. Glossy Blaster Tint — практически образцовый пример текстуры: он глянцевый, пигментированный и при этом стойкий, а за счет масел не так сушит губы, как его собратья. Мой оттенок — нахальный теплый красный Red Dragon, очень яркий.

Цена: 750 руб.

Тинт Lip Tattoo Long-Wear Colored Tint, Natural Cherry, Dior

Весенний хит, вошедший в постоянную коллекцию Dior — тинт, состоящий из воды, пигмента и масел. Он отлично впитывается в губы, не подчеркивает шелушения и достаточно яркий для такой текстуры. Оттенок Natural Cherry арт-директор марки Питер Филипс называет самым универсальным в линейке.

Цена: 2 500 руб.

Тинт для губ и щек Beach Tint, Raspberry, Becca

Один из бестселлеров американской марки Becca — тинт для губ и щек в аккуратном маленькой тюбике, который удобно брать с собой. Марка делает фокус на натуральность, поэтому яркого цвета ожидать от Beach Tint не стоит, хотя можно слегка его наслоить. Так, ягодный оттенок Raspberry поначалу кажется термоядерным, но на коже выглядит очень нежно.

Цена: 2 200 руб.

Блеск-тинт для губ Babyface Petit Tint Gloss, 01 Apple , It’s Skin

Корейская марка It’s Skin знаменита своими серьезными (и недорогими) сыворотками и бальзамами для губ в форме пирожных макарон. Babyface — прехорошенькие гели-тинты: они существуют в трех оттенках, каждый дает влажное сияние и неяркий, но заметный цвет. Упаковка немного детская, но средство более чем достойное.

Цена: 320 руб.

Губная матовая помада-краска HD Lip Tint Matte, 14, Inglot

Польская марка называет все свои жидкие помады тинтами — несмотря на то, что это плотные и яркие средства. Они действительно впитываются в губы, как тинты, но застывают намертво поверх. Розовый оттенок 14 относится к постоянной коллекции и подойдет практически к любому макияжу.

Цена: 1 500 руб.

Тинт для губ и щек Rouge Tint, Erborian

Этот невесомый красный тинт не менее хорош и на губах. Он довольно жидкий и придает губам едва заметный оттенок — вариант из числа нежнейших.

Цена: 1 390 руб.

Матовая стойкая жидкая помада тинт для губ The Tainted Lip Stained Flatte, Lovesucker, Smith & Cult

У Smith & Cult есть две линейки стейнов — хотя правильнее было бы назвать их жидкими помадами или блесками, настолько они яркие и плотные. Мы уже показывали Linger High из основной линейки; Lovesucker относится к матовой серии Flatte. Это сложный оттенок — холодные розовые цвета, будто бы разведенные молоком, обычно ложатся плохо, но Lovesucker, впитавшись, показывает себя молодцом и держится цепко.

Цена: 2 520 руб.

Увлажняющий тинт для губ и щек Rouge Coco Lip Blush, Chanel

Это не просто тинт для щек. С его помощью можно создать легкий румянец, добиться разной интенсивности цвета и мягко растушевать пигмент вдоль линии скул.

Тинт отлично смотрится и на губах: с ним получается актуальный эффект «зацелованных губ», а яркое и стойкое покрытие не требует наслаивания (даже если выбрать ягодные или темные оттенки).

Гелеобразная текстура и высокая пигментация — не главные преимущества тинта. Он отлично увлажняет нежную кожу губ и щек — за это отвечают масла жожоба, мимозы и подсолнечника в составе. У средства удобный аппликатор, которым легко можно нанести тинт прямо на бегу.

Но чтобы добиться максимально естественного эффекта, визажисты марки советуют распределять средство подушечками пальцев вбивающими движениями.

Цена: около 2 300 руб.

Тинт-бальзам для губ Pink Ghost #Realmagic 006 Presto, Soda

Средство нового китайского бренда сразу привлекло мое внимание милой розовой упаковкой и необычной формой аппликатора — он выполнен в форме спирали. Не скажу, что это удобно — у средства тающая текстура, и многогранник может сломаться. Но ради фантастического натурального эффекта готова терпеть бесконечно!

В упаковке оттенок похож на лиловый рог единорога, но не спешите пугаться — бальзам реагирует на pH кожи и магическим образом проявляется на губах индивидуальным оттенком. В моем случае это нежно розовый с легким влажным блеском.

Стойкость у средства такая же как у тинта: вы можете есть и пить — потом лишь подкорректируете контур.

Цена: около 300 руб.

Гелевый тинт для губ No Make-Up Gel Tint, RD01 Red, Vprove

У средства очень интересная текстура геля — тинт легко скользит по губам и быстро впитывается без остатка и оставляет матовый пигмент (согласно корейским технологиям).

В составе — экстракт малины и граната (жаль, средство не пахнет ими). Оно не «затекает» в морщинки и трещинки, а масла хорошо устраняют эти проблемы — получается двойное удовольствие: цвет и увлажнение. У тинта удобный аппликатор, так что нанести средство можно и на бегу.

Тинт не сушит губы и очень комфортный в носке — через пару минут вы забудете, что наносили на них средство. Но пигмент плотно въедается в кожу и останется с вами до конца дня. Ценно, что он совсем не выглядит чужеродно, — легкий оттенок немного усилит натуральный цвет ваших губ и отлично впишется в концепцию «макияж без макияжа», которая всегда актуальна в жарком сезоне.

Цена: около 600 руб.

Двухфазное масло-тинт для губ Psychotropical, Л’Этуаль

Перед тем, как использовать масло-тинт, обратите внимание — производитель рекомендует наносить сначала красящую составляющую, а уже после масло. Вариант, конечно, не для тех, кто привык делать все на бегу, но зато о стойкости можно не переживать — тинт впитывается в губы и может пережить не один перекус. Мне нравится создавать легкий эффект омбре — наношу в центр губ и растушевываю к уголкам рта. Особенно приятно то, что насыщенность можно регулировать одним взмахом кисти, а если нужно больше увлажнения — нанесите только масло. Все оттенки в коллекции достаточно яркие, но разве весна — не самое классное время для таких экспериментов?

Цена: 599 руб.

Тинт для губ Gudetama All-night Tint, Holika Holika

Минус многих тинтов — отлично увлажняют, но быстро стираются. Этот — исключение. Справляется с шелушением и сухостью (в составе экстракты роза, винограда и папайи) И держится до 4-5 часов. Подстраивается под натуральный цвет губ, делает их выразительнее и объемнее.

Цена: 590 руб.