Семь нарядных платьев для летних вечеринок: стильно и комфортно

Платье с открытыми плечами визуально уменьшает бедра

Платье Gül Hürgel, цена: от 56 500 руб. Оптимальный вариант для летней вечеринки и других праздничных событий — платье, открывающее плечи. Лучше сделать ставки на миди-длину, так как в макси не очень удобно танцевать. Но для тех, кто не любит танцы, прекрасно подойдут и длинные модели с открытыми плечами. Дополнить образ можно высокой прической и необычными крупными серьгами. Яркое платье освежает цвет лица

Платье Amanda Uprichard, цена: от 14 900 руб. Яркое розовое или красное платье в комплекте с маленькой сумочкой в тон — идеальный аутфит для предстоящей вечеринки. Оно отбрасывает приятный оттенок на кожу, благодаря чему вы будете выглядеть моложе (с осторожностью к этому варианту стоит подойти женщинам, у которых есть купероз). Можно украсить образ правильно подобранными серьгами и ремешком на талии. Эксклюзивные яркие платья вы можете выбрать в дизайнерском бутике Michal Negrin. Коллекции дизайнера — это смешение стилей и нетривиальных цветов.

Платье «Габи», цена: от 29 200 руб.,

заказать: +7 (981) 126-16-92 Платье с принтом, цена: от 43 300 руб.,

заказать: +7 (981) 126-16-92 Платье в стиле пэчворк стройнит

Платье Sacai, цена: от 148 180 руб. К платью, выполненному в технике пэчворк с вертикальными полосами, не нужно добавлять много выразительных аксессуаров — иначе в сложносочиненном образе можно перейти грань соразмерности и вкуса. Достаточно включить в романтичный аутфит удобные остроносые балетки и мини-сумку. Платье-рубашка скрадывает животик

Платье Junya Watanabe, цена: от 34 100 руб. Такое незамысловатое платье вполне может стать частью ансамбля для вечеринки. При выборе платья-рубашки отдаем предпочтение моделям с асимметричным кроем — это модно и комфортно одновременно. В комплект к платью-рубашке подойдут сандалии или мюли и небольшая сумка. Платье с цветочным принтом подчеркивает сексуальные бедра

Платье Black Halo, цена:от 27 700 руб. Россыпь диких роз, ромашек, хризантем на летних платьях — пусть вокруг все расцветает! Цветочное настроение — дополнительный бонус к летнему вечернему образу. Туфли на шпильках и трендовый клатч станут прекрасным завершением образа. Цветочное платье подойдет практически для любого летнего торжества. Выберите свой наряд с принтом в бутике одежды от дизайнера Маши Горячевой. Легкие платья с приталенным силуэтом подчеркнут вашу женственность и красоту.

Платье «Софи», цена: от 6 300 руб.,

заказать: +7 (917) 105-04-06 Платье «Ассоль», цена: от 16 500 руб.,

заказать: +7 (917) 105-04-06 Мини-платье удлиняет ноги

Платье Diane Von Furstenberg, цена: от 16 600 руб. Полоска — один из самых модных принтов этого сезона. Поэтому платье-футболка с геометрическим принтом обязательно должно появиться в вашем гардеробе. Модель свободного кроя удобна и смещает акцент на ноги. Платье с юбкой-трапецией подчеркивает талию

Приталенное платье с открытыми плечами, Charuel, цена со скидкой: 1 790 руб. ; тел. +7 (800) 775-62-26 И не только. Для астенически сложенных, худых женщин это отличная возможность придать фигуре женственные изгибы — юбка-трапеция позволяет замаскировать слишком худые бедра. Создаем эффектный вечерний образ:

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