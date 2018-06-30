Пять проверенных способов привлечь деньги

Многие стремятся выглядеть стильно. Для этого сегодня есть аксессуары и украшения. Некоторые из них не только завершают образ ярким акцентом, но и привлекают деньги. News.ru сделал подборку «волшебных» предметов.

Кошелёк

Специалисты по фен-шуй советуют носить деньги в красном кошельке. Он точно привлечёт богатство и изобилие, верят они. В идеале, этот аксессуар должен быть сделан из натуральной кожи и выглядеть роскошно. «Тогда деньги быстрее найдут к вам дорогу», — твердят в один голос эксперты. Цены на такой предмет начинаются примерно от 1500 рублей.

Global Look Press/ dpa /Daniel Naupold

Также можно остановить свой выбор на тёмно-коричневом кошельке. Особенно если носить его будет человек, уважающий традиции и жизненные устои. В этом случае деньги удастся легко накопить и приумножить. Лучше выбрать кошелёк из мягкой телячьей кожи. Стоит он от 1200 рублей.

А для более возвышенных и романтичных натур подойдут жёлтые кошельки. Специалисты рекомендуют покупать такие аксессуары из мягкой замши. Этот цвет поможет задержать финансы и увеличить благосостояние. Стоит такой кошелёк от 3500 рублей.

Одежда и её цвет

Итак, с кошельками примерно разобрались. Теперь попробуем понять, какая одежда привлекает деньги и удачу. И здесь важное значение имеет её цвет. Специалисты советуют выбирать цвет в зависимости от целей. Не существует единственного тона, который бы отвечал за деньги. Но есть цвета, способствующие обогащению.

Так, синий стимулирует работу мозга, а значит, помогает быть более успешным и состоятельным. Кроме того, этот цвет повышает интуицию. Говорят, что, надев синюю одежду, всегда легче найти выход из трудной ситуации или новые возможности. Но лучше разбавить этот цвет другими. Иначе можно с головой уйти в самоанализ.

Ещё один цветовой помощник — это голубой. С ним людям легче успокоиться и сконцентрироваться на задачах. Он хорошо подходит тем, чья работа связана с нервным напряжением и стрессом.

При этом если нужно приобрести знания, необходимые для работы, вам стоит остановиться на жёлтом. Он стимулирует отделы мозга, отвечающие за накопление информации, то есть помогает приобрести новые навыки.

Рисунки

Также очень важно, что изображено на вашей одежде. Например, если приобрести футболку с изображением золотой рыбки, то будьте уверены: очень быстро вы начнёте богатеть. По крайней мере, так утверждают специалисты по фен-шуй. Кроме того, чтобы дела в бизнесе шли удачно, можно надеть майку со стаей птиц. Такая одежда не только поможет улучшить ваше финансовое состояние, но и привлечь к вам внимание. Тем более, что анималистичные принты снова в моде.

Global Look Press/imagebroker.com/Karl F. Schöfmann

В то же время некоторые рисунки могут отпугнуть удачу, а значит и денежный поток. Если символы для вас — это не пустой звук, то лучше остерегаться черепов, даже украшенных драгоценностями, грустных людей и фраз, которые несут негативные смыслы. И тогда удача, здоровье и благополучие вас не покинут.

Украшения

Но не только одежда способствует обогащению, но и украшения. Поэтому важно правильно их выбирать. Самым распространённым символом богатства является золото. Оно не только помогает зарабатывать, но и оберегает от сглаза, порчи и притягивает удачу. Женщины могут выбрать золотые серьги или браслеты, а мужчины — запонки. Цены на них начинаются от 1500, 3000 и 2000 рублей соответственно.

Помимо драгоценных металлов есть и камни, помогающие разбогатеть. Например, малахит. Ещё в Древней Руси считалось, что он притягивает деньги. Или же хризолит, в магические свойства которого верили на Урале. Если человек нашёл этот золотисто-зелёный камень, то его ждёт везение и финансовое благополучие. Можно просто купить украшение из хризолита — как утверждают эксперты, эффект будет тот же самый. Подвеска с хризолитом в столичном магазине стоит примерно от 4000 рублей, а запонки — от 5000 рублей.

Запахи

Наконец, последний штрих в образе — это запахи. Их силы нельзя недооценивать. Приятные ароматы способны вызвать воспоминания из детства, посеять романические чувства и даже…привлечь богатство! Для этого знающие люди рекомендуют приобретать духи с нотками абрикоса — считается, что он является символом достатка, орхидеи — она сохранит вашу финансовую стабильность, и бергамота — он поможет накопить деньги.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Zakir Hossain Chowdhury

Кроме того, наслаждаться этими запахами можно, принимая ванну. Нужно только добавить в воду несколько капель абрикосового, бергамотового или другого масла. Некоторые из них могут не только увеличить доход, но и укрепить здоровье. Например, масло лаванды ещё стабилизирует артериальное давление, борется с бессонницей и улучшает настроение.

В общем, сегодня есть множество предметов, привлекающих богатство. Конечно, они могут помочь, однако рассчитывать только на «чудодейственный кошелёк» или запонки не стоит. Чтобы увеличить доход, лучше сделать всё от нас зависящее. А правильный цвет, камень и запах добавят удачи.