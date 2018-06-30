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Идеальная пара: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на прогулке в Нью-Йорке
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Идеальная пара: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на прогулке в Нью-Йорке 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес встречаются всего год, но выглядят так, как будто они уже много лет в счастливом браке. Подтверждение тому — новые фото с совместной прогулки пары по Нью-Йорку. Для выхода в свет Джей Ло выбрала белые джинсы-скинни, эффектную шелковую блузку в полоску, салатовые лодочки ей в тон, сумку Chanel, зеркальные очки, серьги-кольца и массивный браслет из желтого золота от Cartier. Алекс поддержал цветовую гамму возлюбленной и остановил свой выбор на оливкового цвета брючном костюме, очках в роговой оправе и золотых же часах (тоже Cartier).
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