Идеальная пара: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на прогулке в Нью-Йорке 

Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес встречаются всего год, но выглядят так, как будто они уже много лет в счастливом браке. Подтверждение тому — новые фото с совместной прогулки пары по Нью-Йорку. Для выхода в свет Джей Ло выбрала белые джинсы-скинни, эффектную шелковую блузку в полоску, салатовые лодочки ей в тон, сумку Chanel, зеркальные очки, серьги-кольца и массивный браслет из желтого золота от Cartier. Алекс поддержал цветовую гамму возлюбленной и остановил свой выбор на оливкового цвета брючном костюме, очках в роговой оправе и золотых же часах (тоже Cartier).