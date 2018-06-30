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5 модных платьев мини для жаркого лета
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5 модных платьев мини для жаркого лета 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Леопардовое
Пока еще этот принт держится в рядах самых популярных и трендовых, не упускайте возможность покрасоваться в нем еще чуть-чуть. Тем более, когда есть такие легкие и летние модели. Подбирайте к нему вместительный рюкзак и массивные сандалии.
Поп-арт  Еще один популярный принт 2018 года — поп-арт. Такое платье точно поможет привлечь внимание и не оставит окружающих равнодушными. Приготовьтесь получать тысячу комплиментов. А завершат образ узкие очки и daddy sneakers. Чтобы уж наверняка!
Деним
Если бы вы были Беллой Хадид или Эмили Ратажковски, то мы предложили бы такой джинсовый сарафан надевать прям на голое тело. Но раз такое дело, то укороченный топ или однотонная майка тоже подойдут. Добавьте белые кроссовки и маленький рюкзак — и можно в таком наряде кататься на лонгборде, самокате и вообще отлично проводить время.
Цветочный принт
Платье на запах уже второе лето пользуется популярностью у селебрити и модных блогеров. Девушки носят их с сандалиями, кедами, ботинками на шнурке и даже сапогами. Мы же предлагаем ограничиться летней обувью и добавить модные плетеные аксессуары.
Романтика
Платье, которое отлично подойдет для первого свидания. Очень романтичное и женственное с мелким цветочным принтом и открытыми плечами поможет создать очень нежный образ. Эспадрильи и сумка cross-body станут отличным завершенияем лука.
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