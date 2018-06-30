Неудачный цвет платья придал Анне Михалковой болезненный вид 

Фото: архив пресс-службы
По случаю проведения Чемпионата мира по футболу в России в Москве состоялось открытие выставки журнала SEPP — издания, на страницах которого рассказывается о моде и футболе. Каждый выпуск посвящен стране, в которой проводится чемпионат. Открытие посетила Анна Михалкова, чей сын в этом году закончил школу. Что скажет об ее образе наш эксперт по моде?
Комментарий эксперта:
Эксперт по моде Ася Рязанкина*.
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Анна Михалкова всегда предпочитала скромные консервативные наряды, поэтому не удивлена увидеть на ней классический вариант платья-рубашки.
И если к выбору модели и фасона особых вопросов нет, то вот к расцветке их масса. Она просто потерялась в клетке, а фиолетовый оттенок придал лицу болезненный вид.