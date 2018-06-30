Неудачный цвет платья придал Анне Михалковой болезненный вид

Фото: архив пресс-службы

По случаю проведения Чемпионата мира по футболу в России в Москве состоялось открытие выставки журнала SEPP — издания, на страницах которого рассказывается о моде и футболе. Каждый выпуск посвящен стране, в которой проводится чемпионат. Открытие посетила Анна Михалкова, чей сын в этом году закончил школу. Что скажет об ее образе наш эксперт по моде?

Комментарий эксперта:

Эксперт по моде Ася Рязанкина*.

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Анна Михалкова всегда предпочитала скромные консервативные наряды, поэтому не удивлена увидеть на ней классический вариант платья-рубашки.

И если к выбору модели и фасона особых вопросов нет, то вот к расцветке их масса. Она просто потерялась в клетке, а фиолетовый оттенок придал лицу болезненный вид.