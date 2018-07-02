Длинные ноги и морщины: Ума Турман стала моделью на показе Miu

И это надо видеть!

Честь закрывать показ круизной коллекции бренда на этот раз выпала не профессиональной модели, а знаменитой актрисе. Такое предложение поступило 48-летней Уме Турман буквально за несколько дней до модного шоу, и она уже сказала, что это было самое спонтанное решение в ее жизни.

Впрочем, свою карьеру звезда когда-то начинала именно в качестве модели: высокий рост и стройная фигура вполне это позволяли. Поэтому ходить по подиуму для нее дело, может, и подзабытое, но все же знакомое.

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Турман представила гостям одну из жемчужин новой коллекции: атласное платье с леопардовой юбкой и высокими разрезами в сочетании с длинным черным пальто-жакетом.

Длинные стройные ноги актрисы произвели не меньший фурор, чем модный наряд. А вот с мимикой ей стоит быть поаккуратнее. Это на экране эмоции смотрятся к месту, а вот на подиуме мимические морщины Умы выглядели очень забавно.

Хотя, может быть, именно в такой «живости» и заключается секрет того, что все больше дизайнеров и арт-директоров приглашают на свои шоу не только профессиональных моделей. Например, недавно Dolce & Gabbana вывели на подиум Монику Беллуччи — впервые за четверть века! Да и на шоу Miu Miu Турман была не единственной (хотя, наверное, самой известной) актрисой. Компанию ей составили Кейт Босуорт , Сэди Синк из «Очень странных дел», Гвендолин Кристи из «Игры престолов».

Впрочем, моделей с мировыми именами тут тоже было немало: от Кайи Гербер до Адрианы Лима и Наоми Кэмпбелл Wday.ru собрал самые яркие моменты этого звездного показа.

Кейт Босуорт

Гвендолин Кристи

Сэди Синк

Наоми Кэмпбелл

Адриана Лима

Одри Марни

Тейлор Хилл

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