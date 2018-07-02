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Длинные ноги и морщины: Ума Турман стала моделью на показе Miu
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Длинные ноги и морщины: Ума Турман стала моделью на показе Miu 

WDay.ru 59 минут назад
Фото: WDay.ru
И это надо видеть!
Честь закрывать показ круизной коллекции бренда на этот раз выпала не профессиональной модели, а знаменитой актрисе. Такое предложение поступило 48-летней Уме Турман буквально за несколько дней до модного шоу, и она уже сказала, что это было самое спонтанное решение в ее жизни.
Впрочем, свою карьеру звезда когда-то начинала именно в качестве модели: высокий рост и стройная фигура вполне это позволяли. Поэтому ходить по подиуму для нее дело, может, и подзабытое, но все же знакомое.
Больше фото — по стрелке
Турман представила гостям одну из жемчужин новой коллекции: атласное платье с леопардовой юбкой и высокими разрезами в сочетании с длинным черным пальто-жакетом.
Длинные стройные ноги актрисы произвели не меньший фурор, чем модный наряд. А вот с мимикой ей стоит быть поаккуратнее. Это на экране эмоции смотрятся к месту, а вот на подиуме мимические морщины Умы выглядели очень забавно.
Хотя, может быть, именно в такой «живости» и заключается секрет того, что все больше дизайнеров и арт-директоров приглашают на свои шоу не только профессиональных моделей. Например, недавно Dolce & Gabbana вывели на подиум Монику Беллуччи — впервые за четверть века! Да и на шоу Miu Miu Турман была не единственной (хотя, наверное, самой известной) актрисой. Компанию ей составили Кейт Босуорт, Сэди Синк из «Очень странных дел», Гвендолин Кристи из «Игры престолов».
Впрочем, моделей с мировыми именами тут тоже было немало: от Кайи Гербер до Адрианы Лима и Наоми Кэмпбелл. Wday.ru собрал самые яркие моменты этого звездного показа.
Кейт Босуорт
Гвендолин Кристи
Сэди Синк
Кайя Гербер
Наоми Кэмпбелл
Адриана Лима
Одри Марни
Тейлор Хилл
Хлоя Севиньи
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