Показ новой коллекции Miu Miu: Ума Турман, Хлоя Севиньи, Алекса Чанг и другие звезды на подиуме

В Париже прошел показ круизной коллекции Miu Miu, который за несколько часов до старта пообещал много сюрпризов. В видео-анонсе показа в Instagram появилось изображение множества обнаженных женщин и замочной скважины — подписчики расценили это как намек на пикантную тему шоу.