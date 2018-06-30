Показ новой коллекции Miu Miu: Ума Турман, Хлоя Севиньи, Алекса Чанг и другие звезды на подиуме 

В Париже прошел показ круизной коллекции Miu Miu, который за несколько часов до старта пообещал много сюрпризов. В видео-анонсе показа в Instagram появилось изображение множества обнаженных женщин и замочной скважины — подписчики расценили это как намек на пикантную тему шоу.
Оказалось, что неспроста: Миучча Прада соединила в коллекции все стереотипы о девушках легкого поведения. Будуарные халаты, страусиные перья, длинные перчатки, леопардовые платья, просвечивающее нижнее белье и серебристые босоножки на высокой платформе чередовались одни за другими или собирались в единый тотал-лук. Назвать его пошлым получалось с натяжкой: где-то спесь сбивали вязаные кардиганы, где-то — школьные гольфы, а где-то — юбки с котятами, но главную роль в разрушении стереотипов сыграли звездные гости, которые в этот раз не только сидели во фронт-роу, но и ходили по подиуму. Место рядом с Адвоа Абоа, Тейлор Хилл, Адрианой Лимой, Джорджией Мэй Джаггер, Кайей Гербер и Наоми Кэмпбелл заняли актрисы Хлоя Севиньи и Кейт Босуорт, звезда «Игры Престолов» Гвендолин Кристи, редактор и дизайнер Алекса Чанг, а также Ума Турман, которую сначала в очках и пальто в пол никто не узнал (или не поверил). С момента прошлого осенне-зимнего шоу, которое открывала Эль Фаннинг, Miu Miu явно расширил пул друзей-знаменитостей, а значит, солд-аут resort-коллекции уже обеспечен. Фото: vogue.com