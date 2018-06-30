Что такое фукра?

Так называется эффектная, фактурная, плотная ткань, обе стороны которой лицевые, только одна — матовая, похожая на креп, а другая — гладкая, блестящая. Рисунок на ней объемный, словно выбитый. За счет особого переплетения волокон ткань очень практичная: износостойкая, почти не мнется и мало пачкается.

Может быть атласной, жаккардовой, трикотажной, костюмной, тафтовой. Из плотной факры шьют красивые и практичные шторы и портьеры, мебельные чехлы и покрывала, другой домашний текстиль, оригинальные дизайнерские сумки и аксессуары, которые не мнутся, не вытягиваются, не садятся, много сезонов сохраняя красивый внешний вид. Тонкая фукра используется для пошива красивой одежды — от пальто, костюмов и платьев до белья, палантинов и галстуков.

Чаще всего фукра производится из полиэстера, но может содержать и другие волокна: хлопок, лен, шерсть, шелк, вискозу, атлас. От основы зависят свойства конкретной ткани, ее цена и особенности ухода за ней.

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