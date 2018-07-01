Шаровары в цветочек с прозрачным топом в блестках и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Блестки, рюши, бахрома, кружево, воланы, шлейфы, кожа, бархат… На прошедшей неделе от нарядов звезд и гостей на красных дорожках рябило в глазах. Наш вам совет: не уверены, в том, что вы гуру моды и стиля, руководствуйтесь правилом «чем проще — тем лучше».

Юлия Убранкович появилась на церемонии Paris Art and Movie Awards в очень странном наряде с претензией на оригинальность. В итоге плохо было все — и прозрачная кофточка в блестках, и шаровары в цветочек, и плетеные кожаные босоножки с открытыми мысами.

Шэрон Стоун на той же церемонии выглядела бы прекрасно, если бы не надела огромные очки с прозрачными стеклами и черный платок с жемчугом, благодаря которым была похожа на моложавую бабушку.

Мег Доннелли

Мег Доннелли надела очень неудачное платье-штору с рюшами, кружевами, нелепым двойным шлейфом и золотистой подкладкой. Надо же, сколько в одном единственном платье может быть недостатков!

Габриэль Деннис

Габриэль Деннис явно очень хотела выглядеть на красной дорожке дерзко, сексуально, нестандартно и перемудрила с нарядом. Прозрачное черное кружевное боди, под которым виден бюстгальтер, и серебристые брюки со с баской выглядели совсем не стильно.

Симон Миссик

Симон Миссик в ярко-желтом платье с бахромой и ярко-желтых атласных босоножках была похожа на сумасшедшую канарейку, случайно залетевшую на красную дорожку.

Если вам очень хочется с супругом или любимым мужчиной во время выхода в свет быть выглядеть как уютная кровать с постельным бельем в нежно-розовых тонах, берите на вооружение наряды Шона Ганна и его жены.

Дерик и Мелисса Энджелленд

Еще одна колоритная пара на красной дорожке на прошедшей неделе — Дерик и Мелисса Энджелленд. Хоккеист просто решил не заморачиваться и надел мятую белую футболку, а вот его супруга явно забыла одеться после бурной ночи.

Джессика Паркер Кеннеди, похоже, слишком увлеклась исследованием глубин своего стиля и вышла на красную дорожку в чем-то очень странном — длиннющих бархатных бирюзовых брюках и кожаной рубашке в цвет.

Марисела Корнехо

Даже если у вас очень классная фигура, как у боксерши Мариселы Корнехо, не повторяйте этот «смертельный номер». Колготки в сетку, ботфорты, завязанная под грудью в кружевном лифчике белая расстегнутая рубашка и мини-шорты — это перебор.

Ольга Кей Возможно, Ольга Кей на красной дорожке очень хотела быть похожей на маленькую принцессу. Получилось так себе.

Фото: globallookpress